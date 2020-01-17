Одного маткапитала мало

Во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что страна находится в демографическом кризисе, связанном с низкой рождаемостью. И дабы исправить сие положение, наше государство решило, что самым эффективным способом будет дать людям еще больше денег за рождение детей.

Отныне россияне будут получать материнский капитал даже за рождение первенца, а именно 466 тысяч рублей. А за второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тысяч и составит примерно 616 тысяч рублей. Также малоимущие семьи отныне будут получать ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет.

Интересно, в Правительстве правда думают, что эти меры действительно помогут? Хотя, они же подали в отставку… Наверное, вопрос стоит адресовать уже новому составу.

Безусловно, такая форма поддержки временно поможет семьям. Вопрос в другом: способствуют ли эти дотации выведению страны из демографической ямы? Одного материнского капитала тут мало. Школы, детские сады, нормальные человеческие больницы и поликлиники, в которых каждый врач занимается только своим делом (а не как это у нас часто бывает: и хирург, и терапевт, и офтальмолог, — все в одном лице) — вот то, что обеспечивает в цивилизованной стране высокую рождаемость. А еще финансовая безопасность, защита прав и свобод, высокие зарплаты.

Но России до этого еще далеко. У нас вон — глава Минстроя в конце 2019 года заявил, что сейчас в стране в аварийном жилье проживает около миллиона человека. И есть подозрение, что статистика неточна. Ведь далеко не все ветхие дома включены в список аварийных.

Еще ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума (5,9%), а ставки по ипотекам для молодых семей наоборот только растут и сейчас составляют в среднем от 8,5%. Так, может, стоит начать с регулировки этих процессов, а не эпизодически подсовывать деньги молодым семьям?

Да, если семейство финансово благополучное и живет в относительном достатке, то 500 тысяч для них лишними не будут. Но если речь идет о людях, которые находятся за чертой бедности (а таких в России масса), то для них маткапитал станет всего лишь сиюминутной мотивацией: родите — получите. А на ноги потом ставьте как-то сами.