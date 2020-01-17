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Одного маткапитала мало

Если в Правительстве думают, что одним повышением маткапитала можно выйти из демографической ямы, то все очень грустно

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что страна находится в демографическом кризисе, связанном с низкой рождаемостью. И дабы исправить сие положение, наше государство решило, что самым эффективным способом будет дать людям еще больше денег за рождение детей.

Отныне россияне будут получать материнский капитал даже за рождение первенца, а именно 466 тысяч рублей. А за второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тысяч и составит примерно 616 тысяч рублей. Также малоимущие семьи отныне будут получать ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет.

Интересно, в Правительстве правда думают, что эти меры действительно помогут? Хотя, они же подали в отставку… Наверное, вопрос стоит адресовать уже новому составу.

Безусловно, такая форма поддержки временно поможет семьям. Вопрос в другом: способствуют ли эти дотации выведению страны из демографической ямы? Одного материнского капитала тут мало. Школы, детские сады, нормальные человеческие больницы и поликлиники, в которых каждый врач занимается только своим делом (а не как это у нас часто бывает: и хирург, и терапевт, и офтальмолог, — все в одном лице) — вот то, что обеспечивает в цивилизованной стране высокую рождаемость. А еще финансовая безопасность, защита прав и свобод, высокие зарплаты.

Но России до этого еще далеко. У нас вон — глава Минстроя в конце 2019 года заявил, что сейчас в стране в аварийном жилье проживает около миллиона человека. И есть подозрение, что статистика неточна. Ведь далеко не все ветхие дома включены в список аварийных.

Еще ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума (5,9%), а ставки по ипотекам для молодых семей наоборот только растут и сейчас составляют в среднем от 8,5%. Так, может, стоит начать с регулировки этих процессов, а не эпизодически подсовывать деньги молодым семьям?

Да, если семейство финансово благополучное и живет в относительном достатке, то 500 тысяч для них лишними не будут. Но если речь идет о людях, которые находятся за чертой бедности (а таких в России масса), то для них маткапитал станет всего лишь сиюминутной мотивацией: родите — получите. А на ноги потом ставьте как-то сами.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 298, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 17:34
Уважаемый Сергей!Верно подмечено.И радует,что многие люди воспринимают "новый капитал Путина" как "угощение" для банка.Деньги потрачены,а дети остаются со всеми проблемами только с родителями.Счастливы дети у родителей,если родители (мама и папа) -уверены в завтрашнем дне!Кроме того.озвучили,что нация должна быть здорова-накормим "начальное звено" за счет бюджета...Заметим,что уже давно на 44 рубля мы кормим школьников.Сумма не меняется,а цены на продукты выросли.Горячее питание должно быть вкусным и желательно на 144 рубля, и всем школьникам желательно.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:17
Не забывайте, что маткапитал выплачивается из средств пенсионного фонда! Это деньги работающих граждан. А идут они почему-то не тем, кто их перечислял. Почему? Почему власти строят из себя добреньких за счет граждан? Не отсюда ли и повышение возраста выхода на пенсию? говорят, не последнее. Почему бы молодые семьи с детьми не обеспечивать квартирами? за счет государства, а не за счет граждан? А лучше- обеспечивать работой и достойной зарплатой? И всем тем, о чем сказал автор?

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