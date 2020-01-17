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​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы

Рассказываем, зачем это может быть сделано и кому выгодно

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Пока на федеральном уровне идет корректировка Конституции, в Югре планируется собственная политическая спецоперация, которая призвана облегчить проблему выборов 2021 года. Как рассказывают несколько источников СИА-ПРЕСС в парламентских кругах, в нашем регионе планируется перенести несколько муниципальных выборных кампаний в местные думы с 2021 на 2020 год, и это может коснуться Сургута. Почему это обсуждается и кому это нужно – разбирался СИА-ПРЕСС.

Зачем переносить выборы?

По данным нашей редакции, политический блок правительства и думы Югры обдумывает перенос выборов в муниципальные думы, которые должны пройти в 2021 году, на 2020 год, для решения нескольких задач.

Во-первых, организационный блок. Всего в 2021 году в Югре будут выбирать региональную думу, Тюменскую областную думу и Госдуму, а также 14 муниципальных парламентов из 21. Логика простая – перенос локальных выборов на год раньше перераспределит нагрузку и позволит лучше отработать главные кампании-2021.

Во-вторых, партийно-политический блок. Опыт последних лет показывает, что «Единая Россия», мягко говоря, не набирает рейтинг, а в лучшем случае его с боями удерживает, в худшем – теряет. Лукавить и выставлять свою кандидатуру самовыдвиженцем, как это сделали единороссы в Москве, федеральный центр запретил. Таким образом, есть некоторая логика в том, чтобы провести часть выборов на год раньше и собрать электорат под нынешний рейтинг (еще есть шанс зацепиться за большие социальные подарки, вроде пособий и улучшенного маткапитала, объявленных президентом на послании), чем рисковать в 2021 году получить сравнительно худший результат.

В-третьих, условно «тренировочный» блок. Муниципальные выборы не столь важны и могут быть использованы как предварительный и самый четкий замер общественных настроений перед важной кампанией, а также как тренировочная база для обкатки политтехнологических кадров и решений.

В-четвертых, фактор неожиданности для оппонентов. Если решение перенести выборы будет принято, то готовящиеся к кампании-2021 оппозиционные партии будут вынуждены резко перестраиваться и получат меньше времени на раскрутку своих кандидатов.

Кому выгодно?

В первую очередь – «Единой России» и политическим кураторам региональной власти. Собственно, все перечисленное выше – это их прямой профит. Но могут быть и условно «случайные» интересанты, для которых это решение будет выгодно. Например, администрация Сургута может на год раньше сформировать (по крайней мере, попытаться) максимально лояльную городскую думу, которая не будет, например, противиться концессии теплосетей. Это не говоря о том, что главе Вадиму Шувалову переизбираться с нынешним созывом думы, а если выборы пройдут на год раньше – то с собственноручно подобранным (хотя нынешние депутаты, скорее всего, его переутвердят в должности без всяких проблем, но все же).

Что может пойти не так?

Ключевая проблема всей этой истории – необходимость сохранить внешнее политическое приличие. Каждый локальный парламент должен самостоятельно принять решение о самороспуске и как-то это обосновать, причем так, чтобы проголосовавшие за это депутаты имели моральное право пойти на досрочные выборы (к тому же сами парламентарии должны согласиться с сокращением своих текущих полномочий на год). В то же время будет странным, если сразу несколько дум объявят о самороспуске по разным причинам – характер политической спецоперации будет понятен и вызовет лишний шум и электоральные проблемы. Поэтому причина должна быть веской и всеобъемлющей. Возможно, политические кураторы воспользуются предложением президента официально встроить муниципальную власть в государственную «вертикаль» (сейчас, если вы вдруг не знали, местные органы власти формально не зависят от государства) – мол, для «перезагрузки» системы нужно переизбрать депутатов.

По слухам, окончательное решение по этому поводу может быть принято к концу января – дабы успеть соблюсти все формальности. Возможно, какую-то корректировку внесут события вокруг послания президента, изменений в Конституцию и отставки правительства. СИА-ПРЕСС расскажет о развитии событий.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 452, комментариев: 2


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:20
Весь секрет полишинеля - как бы ловчее обмануть избирателя! Фу, как противно!
Сергей Яковлевич
не нравится
Сегодня в 18:51
Зашевелились, то ли еще будет.

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Мнения

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