Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР

Можно предположить, что конфигурация власти заметно изменится, поскольку предполагается ее некоторая децентрализация.

Доминантным органом власти становится Госсовет. Это усиление его роли планируется закрепить в Конституции. Фактически, Госсовет станет органом, который будет принимать ключевые решения. При этом он не будет нести непосредственную ответственность за ситуацию в стране, которая ляжет на плечи правительства. Роль Госсовета будет значительна еще и потому, что он напрямую будет взаимодействовать с реальной властью на местах – с губернаторами, которые будут допущены (вероятно, наиболее значимые, избранные), в свою очередь, к его работе. Определенные плюсы в этом есть – появится канал связи с реальным положением дел, минуя московскую бюрократию. Наиболее близкая аналогия с таким Госсоветом – органом, вынесенным за скобки ветвей власти, – это ЦК КПСС времен СССР. Возглавит Госсовет, вероятно, В.В. Путин по окончании президентского срока.

Одновременно с повышением роли Госсовета, нужно понизить властные возможности будущего президента. Достигнуто это будет передачей права назначать премьер-министра Государственной Думе. Это шаг в сторону парламентской республики. Правда, шаг половинчатый, поскольку за президентом остается право снимать премьер-министра. Это для того, чтобы слишком много воли не давать теперь уже Государственной Думе. Возможный будущий президент – Д. Медведев или его аналог.

Наконец, само правительство не должно иметь политического веса, чтобы не конкурировать с Госсоветом. Его задача – быть хорошим исполнителем, а также – «громоотводом», то есть принимать на себя волны недовольства населением экономической ситуаций. Например, когда Госсовет будет рекомендовать меры социальной поддержки, вроде повышения материнского капитала и поддержки детей, а «плохое» правительство будет не в состоянии найти на это деньги.

Новый премьер-министр М.В. Мишустин – идеальная кандидатура. Человек, работавший в кадастровой и налоговой системе, лучше всех может осуществлять работу по «учету и контролю», выполняя функцию информационной системы и передаточного звена при Госсовете. Кроме того, новый премьер-министр не связан по прежней работе с сектором реальной экономики, что дополнительно гарантирует от попыток реанимации отраслей несырьевого назначения, а главное – он не замечен ни в каких политических связях и амбициях.

Возникает в целом достаточно стройная система управления, построенная на сдержках и противовесах, создающая максимально комфортные условия для доминирующего центра власти. Главное предназначение данной системы – политически обеспечить продолжение прежнего экономического курса.

Происходящие процессы изменения конфигурации власти очень важны для людей, встроенных в нее, а также тех, кто имеет планы встроиться в ближайшее время. Большинству же граждан эти бушующие наверху волны ничем не грозят, их положение вряд ли изменится.