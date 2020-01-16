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Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»

Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова поделилась впечатлением от послания президента РФ. Как отметила руководитель депутатского объединения «Единая Россия», глава государства в своем послании затронул актуальные социальные вопросы, которые больше всего волнуют людей:

«Это поддержка семей с детьми, повышение реальных доходов населения, борьба с бедностью, решение проблем здравоохранения, образования, формирование современного рынка труда, иная система подготовки кадров. Решение этих задач так или иначе работает на формирование человеческого капитала.

В законотворческой деятельности депутаты, члены фракции «Единая Россия» руководствуются теми же принципами. Ключевой является работа над региональным бюджетом, который является социально ориентированным. Социальные расходы окружной казны на ближайшие три года превышают 70 процентов.

Решаются проблемы здравоохранения, вопросы обеспечения жильем, достойного уровня жизни югорских семей. В Югре действует 95 мер социальной поддержки населения. В 2019 году на реализацию этих мер направлено 14 млрд. рублей.

Социальное законодательство постоянно совершенствуется. Только в декабре 2019 года фракция «Единая Россия» поддержала принятие окружной думой 9 законов, так или иначе касающихся улучшения социального самочувствия граждан. Считаю важным, что законодательно было закреплено расширение возможностей использования югорского семейного капитала для многодетных семей».

Наталья Западнова подчеркнула, что глава государства среди первостепенных задач назвал решение вопросов демографии и поддержки семей с детьми.

«Окружным законом с 1 января 2020 года для многодетных семей установлена ежемесячная денежная выплата на проезд детей: 592 руб. для дошкольников, 1300 руб. – для школьников. С начала нового года при рождении ребенка югорские семьи получают подарок- карту «Расту в Югре» на сумму 20 000 руб.

Считаю, что послание Президента РФ должно быть выполнено по сути, в его реализацию необходимо включиться всем депутатским фракциям партии «Единая Россия» в муниципалитетах и регионе, и всей «Команде Югры» в целом. Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента», - отметила в заключении Наталья Западнова.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 294, комментариев: 11


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:17
Штоаааа??? Президент уволил только что лидера вашей партии, а вы слюнями истекаете
Моби
не нравится
Сегодня в 18:18
Сиа, прекращайте уже выкладывать эти радостные отклики
Аванес
не нравится
Сегодня в 19:01
Партия Путина ваще-то ОНФ, а ЕР партия уволенного им Медведева. Стыдно не знать Наталья Леонидовна.. Совсем запутались в раболепствии.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 19:54
Кстати согласно законодательства Думы ХМАО Югры в 2015 году ветерану труда РФ не выплатили за шесть месяцев ЕДВ. Как то бы надо Единой России в Думе ХМАО больше соблюдать закон РФ « О ветеранах», а не создавать локальные акты, противоречащие федеральному закону. И не идти на поводу у лоббистов из ЖКХ. Кстати этот факт ещё ждёт судебного разбирательства во всех судебных инстанциях вплоть до Конституционного Суда.
Сергей Яковлевич
не нравится
Сегодня в 20:24
Я тысячу раз писал и ещё напишу, воспринимать такие послания "заботу" нашего Вовочки нужно наоборот, когда все эти программы отработают, все останутся у разбитого корыта с фигой в кармане. Везде куда залез Вовочка крах, смотрите на результаты его деятельности. Это касается так-же наших чиновников, их спишут как отработанных материал они свою работу по разграблению страны на первом этапе выполнили, в следующем этапе им места нет. Зрите в корень и снемите лапшу с ушей!!!!
444 Аванес
не нравится
Сегодня в 20:46
Товарищ! Нет такой партии "ОНФ". Ни в одном органе власти он не представлен, потому что Путин первым делом запретил участие в выборах избирательных объединений. А депутатов Единой России пруд пруди. Совсем запутались вы в путинских "политтехнологиях" с одной единственной целью - сохранить свою власть навсегда.
Сергей Б Сергей Яковлевич
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Сегодня в 20:48
Однако, весь этот парад, который вывалили на СИА-ПРЕСС, все это советская партийная номенклатура, которая грабит страну. Она всегда такой была, такой и остается, со всей ее «многопартийностью» в нынешнем виде.

Сергей Б
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Сегодня в 20:54
В Украине, то же самое, самая продажная советская партийная номенклатура. Поэтому там еще хужей. Это так, для сведения некоторых русофобов.
Сергей Яковлевич Сергей Б
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Сегодня в 21:04
Советской партийной номенклатуре грабить было сложно и страшно, не надо путать. Нынешняя номенклатура по факту отсутствует, есть тупые либеральные марионетки непонимающие что они делают. Если понимают реальную суть проблем, то сидят на измене лишь бы лишнего чё не ляпнуть, ботва!!!
tdn Сергей Б
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Сегодня в 21:11
Русофобы это такие как ты Сережа, которые думают что в 146 миллионной стране нет замены старому маразматику из КГБ. Не нужно унижать наш великий многонациональный народ.
sst
не нравится
Сегодня в 21:49
засилье чекистов на всех уровнях....

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