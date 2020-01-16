Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»

Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова поделилась впечатлением от послания президента РФ. Как отметила руководитель депутатского объединения «Единая Россия», глава государства в своем послании затронул актуальные социальные вопросы, которые больше всего волнуют людей:

«Это поддержка семей с детьми, повышение реальных доходов населения, борьба с бедностью, решение проблем здравоохранения, образования, формирование современного рынка труда, иная система подготовки кадров. Решение этих задач так или иначе работает на формирование человеческого капитала.

В законотворческой деятельности депутаты, члены фракции «Единая Россия» руководствуются теми же принципами. Ключевой является работа над региональным бюджетом, который является социально ориентированным. Социальные расходы окружной казны на ближайшие три года превышают 70 процентов.

Решаются проблемы здравоохранения, вопросы обеспечения жильем, достойного уровня жизни югорских семей. В Югре действует 95 мер социальной поддержки населения. В 2019 году на реализацию этих мер направлено 14 млрд. рублей.

Социальное законодательство постоянно совершенствуется. Только в декабре 2019 года фракция «Единая Россия» поддержала принятие окружной думой 9 законов, так или иначе касающихся улучшения социального самочувствия граждан. Считаю важным, что законодательно было закреплено расширение возможностей использования югорского семейного капитала для многодетных семей».

Наталья Западнова подчеркнула, что глава государства среди первостепенных задач назвал решение вопросов демографии и поддержки семей с детьми.

«Окружным законом с 1 января 2020 года для многодетных семей установлена ежемесячная денежная выплата на проезд детей: 592 руб. для дошкольников, 1300 руб. – для школьников. С начала нового года при рождении ребенка югорские семьи получают подарок- карту «Расту в Югре» на сумму 20 000 руб.

Считаю, что послание Президента РФ должно быть выполнено по сути, в его реализацию необходимо включиться всем депутатским фракциям партии «Единая Россия» в муниципалитетах и регионе, и всей «Команде Югры» в целом. Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента», - отметила в заключении Наталья Западнова.