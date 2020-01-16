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Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»

фото: ЛДПР
фото: ЛДПР

Президент России предложил формировать правительство на основе голосов депутатов Госдумы. После этого заявления кабинет министров ушел в отставку. СИА-ПРЕСС пообщался с руководителем депутатской фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Виктором Сысуном. По его мнению, это неизбежный итог неудовлетворительной работы правительства:

Когда слушал послание, появилось ощущение, что правительство не может работать без указаний президента. Очень плохо, ведь это все-таки разные ветви власти.

Стратегия у нас уже расставлена в национальных проектах, а вот тактики для их выполнения не хватало. Роспуск правительства – это закономерный итог того, что там не справились с должной отработкой нацпроектов.

Вообще, по моему личному мнению, нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку.

Что касается новых функций Госдумы, то наша страна не переходит к парламентской республике. Как отметил Владимир Владимирович, Россия может существовать только под эгидой президента, и он сохраняет за собой право отстранять людей по утрате доверия, например. При парламентской республике такое невозможно.

Да, парламент укрепляется как ветвь власти, но послание касалось не только исполнительной и законодательной ветвей, но и законодательной. Сейчас происходит изменение системы сдержек и противовесов. От монолога к диалогу.

Монолог – это одна политическая сила, поэтому все решения получаются субъективными. А в диалоге есть вероятность, что все проблемы будут обсуждены, решения будут основаны на компромиссах, ну или хотя бы не однобоко.

Так как правительство будет формироваться Госдумой, начиная со всех парламентских партий, в том числе оппозиционных, то это шаг от монолога к диалогу.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 404, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:32
Что там, Сысоев, в Тюмени диалог ведет? Или должность заместителя губернатора Тюменской области получил и успокоился? Тихо сам с собою…

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