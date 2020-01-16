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Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»

В Югре продолжают обсуждать задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Центральной темой выступления главы государства стало повышение благополучия граждан и социальная поддержка семей с детьми. В частности, одним из вопросов, который регионам предстоит решить в ближайшие годы, президент назвал возможность устроить ребенка в детский сад и ясли.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель думы Югры Борис Хохряков принял участие в оглашении послания президента РФ в Москве. По его словам, Югра находится в числе лидеров по решению вопроса обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в дошкольных учреждениях.

«Мы уже не первый год входим в десятку лучших субъектов по показателям рождаемости. У нас ежедневно рождается более 50 юных югорчан, поэтому над решением вопроса обеспечения их местами в детских садах мы также работаем не первый год. Еще в 2016 году нам удалось закрыть проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет», - подчеркнул Борис Хохряков.

В настоящее время активная работа ведется по обеспечению местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За минувший год в автономном округе удалось создать свыше полутора тысяч мест для детей этой возрастной категории.

«В 12 муниципалитетах эта проблема уже решена. Хорошим подспорьем в ее решении стало создание в крупных муниципалитетах автономного округа билдинг-садов. Югра в числе первых приступила к внедрению такой практики государственно-частного партнерства при строительстве детских садов, и она уже доказала свою эффективность. В настоящее время в автономном округе работает уже 10 таких учреждений. Почти столько же планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году», - пояснил спикер окружного парламента.

Также, по словам Бориса Хохрякова, на контроле у югорских партийцев находится строительство еще 8 детских садов по всему округу в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Буквально в конце 2019 года в рамках партийного контроля за реализацией национальных проектов мы посетили один из таких детских садов в Нягани. Нашей главной целью был контроль за созданием ясельных групп для детей от 3 месяцев до 2-х лет в рамках национального проекта «Демография» в данном учреждении дошкольного образования. В настоящее время строительство нового корпуса детского сада завершилось и сейчас в нем появились две новые ясельные группы», - отметил председатель думы Югры.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 280, комментариев: 1


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Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 19:04
горячие аплодисменты, переходящие в бурные овации, чиновники скандируют "ура президенту"

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