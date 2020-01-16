16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,5694   EUR  68,6560  

Юрий Важенин: «Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?»

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Вчера вечером стало известно об отставке Правительства страны во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. СИА-ПРЕСС связался с членом Совета Федерации от Югры Юрием Важениным. На его взгляд отставка Правительства довольно очевидное и нужное решение.

Отставка Правительства не сулит чего-то страшного как для России в целом, так и для регионов. Люди должны меняться, государству нужны новые специалисты, нужна свежая кровь. Я считаю, что невыполнение задач и указов президента, плохая отработка национальных проектов — все это и стало причиной отставки Правительства страны.

К тому же, Владимир Путин предложил ряд конституционных реформ. К примеру, по-новому формировать состав Правительства, а в данном случае, отставка дает ему возможность собрать новых людей по еще старым правилам.

В стране нет никакого резкого скачка экономики. Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие государства происходит в столь медленном темпе? Мы не можем себе позволить такое, а какого-то рывка в этом направлении не наблюдается. Я считаю, что отставка нынешнего состава вполне закономерна. Нужно менять философию работы, в том числе, на мой взгляд, замыкать власть лишь на Москве не стоит. Необходимо больше давать прав и обязанностей именно субъектам федерации. Там ведь есть хорошие профессиональные специалисты, которые хотят улучшить свой регион. К тому же, им ведь виднее, какие именно у них есть проблемы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:11, просмотров: 487, комментариев: 8


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:30
Вот же двуличные - чего-то этот важенин до сегодняшнего дня ни разу не высказывал недовольством медведевым.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:00
Товарищ важенин может на страницах какого-нибудь вестника газпромьрансгаза вещать лапшу про нужность отсьавки правительства после самой отставки, там аудитория сьест, а здесь аудитория бегло пробежалась по стенограммам выступлений медведева в сф - и чего-то как-то не нашлось злободневных вопросов этого самого важенина к правительству. Неудобно как, что в интернетике всё легко проверяется, да?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 19:37
В период СССР, когда экономикой управляли отраслевые Министерства министр знал, что творится в любом месте и мог помочь или дать нагоняй, не сходя с министерского кресла. Министерский селектор все помнят. А если идёт сдача трубопровода или устранение аварии, то министр может в любое время в любом месте достать производителя работ и узнать из первых рук ситуацию. Это было ещё при том уровне связи. Сегодня Козак и Новак да и Миллер наверное до последнего не владели ситуацией на трубе « Северного потока-2», а если владели, то не предприняли ничего, чтобы при форс-мажоре достроить трубу своими силами. Как один из примеров. Даже Виктор Черномырдин как только стал премьером сразу поставил газовый телефон к себе в кабинет. Поэтому отставка назрела и стиль работы кабинета надо менять с вальяжного на деловой.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:49
Хорошо бы учесть, что совок и рухнул, в конце концов, потому что каждой булочной управляли из московского министерства.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 20:53
Я Вас услышал. Комментарии излишни.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 21:00
Хорошо бы, вы еще выводы какие-то из услышанного сделали...
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 21:10
Не по адресу. Выводы делают компетентные и руководящие органы.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 21:57
А вы что тогда делаете на СИАПРЕСС? Доводите до сведения выводы "компетентных органов", неподконтрольных народу, не так давно доведших страну до катастрофы? Необучаемые...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР

Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук Сегодня в 21:47
67 0
Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»

Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 18:06
293 11
Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»

Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»
Илья Низовских Сегодня в 17:11
403 1
Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»

Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:35
279 1
Юрий Важенин: «Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?»

Юрий Важенин: «Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?»
Сергей Большов Сегодня в 16:11
486 8
Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы

Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы
Каждый человек еще раз убедился, что его жизнь, жизнь его детей и благополучие его семьи – самое ценное для нашего государства
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 12:24
537 5
Сергей Полукеев: «Правительство нужно было распустить еще в 2018 году»

Сергей Полукеев: «Правительство нужно было распустить еще в 2018 году»
Бывший замгубернатора Югры об уходе правительства России в отставку
Илья Низовских Сегодня в 09:24
832 4
Замена премьера сегодня – очень подходящее время, чтобы провести рокировку

Замена премьера сегодня – очень подходящее время, чтобы провести рокировку
Президент предлагает последовательную эволюционную траекторию движения в части расширения демократических возможностей
Анатолий Гагарин, политолог Сегодня в 00:07
997 2
​Сегодня в России начался ползучий конституционный переворот

​Сегодня в России начался ползучий конституционный переворот
Владимир Путин, в свою очередь, займет пост или усиленного премьер-министра, которому подконтрольная Госдума будет все согласовывать и переутверждать в должности, либо главы Госсовета, который не будет никому подчиняться
Федор Крашенинников, политолог 15 января в 21:38
1970 8
​Хорошее и плохое от Путина

​Хорошее и плохое от Путина
Плохо то, что за происходящим не прослеживается цельного плана по улучшению реальной эффективности государственной системы, это скорее подгонка под конкретные нужды конкретного транзита власти
Дмитрий Щеглов 15 января в 21:26
1295 6
​Сказали бы честно

​Сказали бы честно
Бесспорно, неожиданная отставка Дмитрия Медведева с его министрами тоже событие нешуточное. Хотя бы потому, что не должно было произойти назначение Дмитрия Анатольевича на пост премьер-министра в 2018-м. Так думало тогда и думает сейчас, наверное, 99,9 процентов населения России
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 января в 20:33
1140 5
Больше чем уверен, возглавит правительство Сергей Семенович Собянин

Больше чем уверен, возглавит правительство Сергей Семенович Собянин
И в кабинете министров в целом, полагаю и надеюсь, ряд фамилий поменяется на совершенно неожиданные
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 15 января в 20:27
1180 8
Главное, что сказал президент в послании Федеральному Собранию

Главное, что сказал президент в послании Федеральному Собранию
Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько будет россиян: сколько детей родится в семьях, какими они вырастут, кем станут и какие ценности будут для них опорой в жизни
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 15 января в 20:21
833 2
​Как в суде рассыпается дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова

​Как в суде рассыпается дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова
Победа в арбитраже, показания замгубернатора Югры, срочная замена в команде прокуратуры
Дмитрий Щеглов 15 января в 17:45
1487 0
Дума Сургута сказала «Нет!» концессии «Городских теплосетей»

Дума Сургута сказала «Нет!» концессии «Городских теплосетей»
Мяч на поле администрации
Сергей Глинских, сургутянин 15 января в 15:36
1284 4
Журналист – это призвание, особый склад характера, особое отношение к миру

Журналист – это призвание, особый склад характера, особое отношение к миру
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 13 января в 13:42
2328 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика