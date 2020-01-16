Юрий Важенин: «Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?»

Вчера вечером стало известно об отставке Правительства страны во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. СИА-ПРЕСС связался с членом Совета Федерации от Югры Юрием Важениным. На его взгляд отставка Правительства довольно очевидное и нужное решение.

Отставка Правительства не сулит чего-то страшного как для России в целом, так и для регионов. Люди должны меняться, государству нужны новые специалисты, нужна свежая кровь. Я считаю, что невыполнение задач и указов президента, плохая отработка национальных проектов — все это и стало причиной отставки Правительства страны.

К тому же, Владимир Путин предложил ряд конституционных реформ. К примеру, по-новому формировать состав Правительства, а в данном случае, отставка дает ему возможность собрать новых людей по еще старым правилам.

В стране нет никакого резкого скачка экономики. Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие государства происходит в столь медленном темпе? Мы не можем себе позволить такое, а какого-то рывка в этом направлении не наблюдается. Я считаю, что отставка нынешнего состава вполне закономерна. Нужно менять философию работы, в том числе, на мой взгляд, замыкать власть лишь на Москве не стоит. Необходимо больше давать прав и обязанностей именно субъектам федерации. Там ведь есть хорошие профессиональные специалисты, которые хотят улучшить свой регион. К тому же, им ведь виднее, какие именно у них есть проблемы.