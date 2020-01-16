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А пообсуждать?

Как принимали Конституцию в тоталитарной стране и в государстве эволюционирующей демократии

Почтовый блок, посвящённый принятию новой конституции. Почта СССР, 1977 г.
Почтовый блок, посвящённый принятию новой конституции. Почта СССР, 1977 г.

Яркое воспоминание из детства: начало лета, я на даче у бабушки, вокруг утопающие в белом цвету яблони и нежно-голубые кусты сирени. На террасе вокруг круглого стола сидят бабушка, дедушка, любимая тетя Света, мама, еще одна бабушка Мария, приехавшая в гости бабушкина подруга… Все сидят с газетами, они почему-то в этот раз какие-то толстые с мелкими-мелкими буквами, только здоровенный заголовок вверху. Пытаюсь прочитать (мне в первый класс только в сентябре, а в моем детстве умение читать до школы было необязательным). «К», «О», «Н»… Слово длинное и трудное. «С», «Т», «И»… Я сбиваюсь, а еще взрослые все время дергают газеты, перелистывают, и сравнивают с небольшой книжечкой с пожелтевшими страницами, зачитывают из нее вслух какие-то слова про партию, про каких-то депутатов, а потом читают отрывки из газеты. Слышатся слова «было», «стало», «раньше так называлось, а теперь изменили». Мне скучно. Лезу к ним с вопросами, что они все читают и зачем эти газеты надо так долго читать?

«Это новая конституция. Была старая, а теперь будет новая. Вот смотрим, что поменялось», - отвечают взрослые. Я не отстаю: «А зачем она нужна?» Трудное слово я не запомнила и выговорить не могу. «Потому что это основной закон, мы все по нему живем – и мы, и ты тоже».

(Черт возьми, в какой политически грамотной семье я воспитывалась!?)

Поясняю. На дворе – 1977 год. В первых числах июня во всех центральных газетах был опубликован текст проекта новой Конституции СССР для всенародного (!) обсуждения. Обсуждали на собраниях трудовых коллективов, в партийных и комсомольских ячейках, в профсоюзных организациях. Все лето трудящиеся отправляли письма со своими поправками и предложениями в специальную редакционную комиссию. Как я узнала много-много позже, уже взрослой, всего было направлено более 400 тысяч предложений, более 340 поправок были внесены в текст проекта, в итоге были изменены 118 статей из 173-х.

Без интернета, социальных сетей, мессенджеров и прочих технических достижений в области средств связи. На листочках из школьных тетрадок, в конвертах со штемпелем, посредством Почты СССР. В тоталитарном (как потом выяснилось) государстве, с единственной политической партией.

Кстати, в общей сложности работа над новой редакцией Конституции СССР (с учетом подготовительного этапа, изучения зарубежного опыта, разработки проекта, сверки с экспертами из Академии наук, обсуждения в Политбюро ЦК КПСС и Верховном Совете СССР и т.д. и т.п.) велась аж 15 лет, с 1962 по 1977 год. Напомню, если кто забыл или вовсе не знал, что так называемая «брежневская» Конституция была принята 7 октября 1977 года.

Ну это же тогда, при диктаторском коммунистическом режиме…

То ли дело теперь! Президент вчера днем внес предложения, а вечером, уже согласно этим предложениям, правительство - в отставку, а утром – уже начато формирование нового, согласно предложениям по изменению Конституции, которые пока еще никто в проект не оформил и тем более никак не обсуждал. Фигня вопрос! Задним числом оформят – у нас же теперь демократия!


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Сегодня в 14:08, просмотров: 198, комментариев: 2


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Комментарии:
444
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Сегодня в 14:53
Путаница какая-то. И в 1977-м все описанное к реальному народовластию никакого отношения не имело. Потому что на Конституцию в совке никем не избираемое начальство плевало все 70 лет. Недаром главный лозунгом диссидентов, за который их и сажали, был "Соблюдайте Конституцию!" И сегодня демократией путинский авторитаризм назвать язык не повернется у любого живущего в России кроме автора статьи. И на Конституцию они открыто плюют уже двадцатый год.
Но в СССР в разгар брежневского застоя, не на собрании, а дома, среди своих, всерьез говорить чеканными фразами агитпропа что-то вроде "это основной закон, мы все по нему живем – и мы, и ты тоже". Это, знаете ли, заставляет о многом задуматься, уважаемый автор...
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:00
Да и Конституция 1993 года была принята в такой спешке, что никто не понял, что из социалистического государства мы попали в капиталистическое с его волчьими как оказалось позже законами. Ведь иммунитета ( главное 200 сортов колбасы) у нашего поколения не было. Мы то думали -это шаг вперёд с социалистическими правами к капиталистическому изобилию. Мы рождены чтоб сказку сделать былью. Ну поиграемся ещё и в капитализм. Не понравится обратно. Мы народ все можем. Ан нет.Такая вот наивность была. Теперь неча на зеркало пенять... Ну рабочая группа ведь создана. Я только не понял что это за люди- что ли какие-то гиганты конституционной мысли. Помнится было Конституционное собрание когда Конституцию РСФСР меняли. Даже кого-то выносили из зала этого собрания. Экзотическое. Но обсуждение то было. Как- то так вот так.

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