А пообсуждать?

Яркое воспоминание из детства: начало лета, я на даче у бабушки, вокруг утопающие в белом цвету яблони и нежно-голубые кусты сирени. На террасе вокруг круглого стола сидят бабушка, дедушка, любимая тетя Света, мама, еще одна бабушка Мария, приехавшая в гости бабушкина подруга… Все сидят с газетами, они почему-то в этот раз какие-то толстые с мелкими-мелкими буквами, только здоровенный заголовок вверху. Пытаюсь прочитать (мне в первый класс только в сентябре, а в моем детстве умение читать до школы было необязательным). «К», «О», «Н»… Слово длинное и трудное. «С», «Т», «И»… Я сбиваюсь, а еще взрослые все время дергают газеты, перелистывают, и сравнивают с небольшой книжечкой с пожелтевшими страницами, зачитывают из нее вслух какие-то слова про партию, про каких-то депутатов, а потом читают отрывки из газеты. Слышатся слова «было», «стало», «раньше так называлось, а теперь изменили». Мне скучно. Лезу к ним с вопросами, что они все читают и зачем эти газеты надо так долго читать?

«Это новая конституция. Была старая, а теперь будет новая. Вот смотрим, что поменялось», - отвечают взрослые. Я не отстаю: «А зачем она нужна?» Трудное слово я не запомнила и выговорить не могу. «Потому что это основной закон, мы все по нему живем – и мы, и ты тоже».

(Черт возьми, в какой политически грамотной семье я воспитывалась!?)

Поясняю. На дворе – 1977 год. В первых числах июня во всех центральных газетах был опубликован текст проекта новой Конституции СССР для всенародного (!) обсуждения. Обсуждали на собраниях трудовых коллективов, в партийных и комсомольских ячейках, в профсоюзных организациях. Все лето трудящиеся отправляли письма со своими поправками и предложениями в специальную редакционную комиссию. Как я узнала много-много позже, уже взрослой, всего было направлено более 400 тысяч предложений, более 340 поправок были внесены в текст проекта, в итоге были изменены 118 статей из 173-х.

Без интернета, социальных сетей, мессенджеров и прочих технических достижений в области средств связи. На листочках из школьных тетрадок, в конвертах со штемпелем, посредством Почты СССР. В тоталитарном (как потом выяснилось) государстве, с единственной политической партией.

Кстати, в общей сложности работа над новой редакцией Конституции СССР (с учетом подготовительного этапа, изучения зарубежного опыта, разработки проекта, сверки с экспертами из Академии наук, обсуждения в Политбюро ЦК КПСС и Верховном Совете СССР и т.д. и т.п.) велась аж 15 лет, с 1962 по 1977 год. Напомню, если кто забыл или вовсе не знал, что так называемая «брежневская» Конституция была принята 7 октября 1977 года.

Ну это же тогда, при диктаторском коммунистическом режиме…

То ли дело теперь! Президент вчера днем внес предложения, а вечером, уже согласно этим предложениям, правительство - в отставку, а утром – уже начато формирование нового, согласно предложениям по изменению Конституции, которые пока еще никто в проект не оформил и тем более никак не обсуждал. Фигня вопрос! Задним числом оформят – у нас же теперь демократия!