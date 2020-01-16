​Операция «Конституция»

Знаете, что меня не то чтобы удивляет, а, скорее, умиляет в нашей государственной власти? Какая-то особая, я бы сказал, нежная любовь к реализации любого важного действия в виде спецоперации – то есть чтобы четко, быстро, и никто ничего не понял. Это, видимо, эхо предыдущего места работы президента.

Вспомните, как делалась пенсионная реформа – в мае 2018 года о ней впервые сказали, в июне во время первых успехов сборной на ЧМ по футболу уже был проект, бах-бах-тыдышь – и все принято, здрасьте. Народ проморгаться не успел – а принципиальная вещь, которая касалась каждого в стране, у каждого из кармана достала неплохой кусок денег и изменила факторы поведения на несколько лет жизни, уже всюду одобрена и введена.

И вот наступает 15 января 2020 года. За один день – куча красочных социальных подарков гражданам, куча изменений в Конституцию, разгон правительства, новый премьер и учредительное собрание обновляемой Конституции в составе 75 человек (из которых только 11 юристов, а остальные – просто лидеры вроде как общественного мнения). Спецоперация в чистом виде. Думается, что и поправки в основной закон уже написаны, а это собрание должно будет их как-то обосновать и презентовать общественности.

Мне скажут: ну и чего плохого в том, что власть подготовилась к введению масштабных реформ? Но есть пара нюансов. Первый – уж не знаю, как там власть готовилась к тем же изменениям Конституции, но несколько пунктов, указанных президентом (например, о приоритете национального права над международным, о введении нового органа власти в виде Госсовета, а также о включении муниципальной власти в общую «вертикаль»), находятся в первой главе основного закона. А первую главу нельзя просто поменять, для этого нужна большая юридическая процедура с участием Конституционного собрания, о чем президент не обмолвился.

Второй. Спецоперация предполагает только одно – достижение цели, поставленной разработчиками. Она не предполагает таких вещей, как «посоветоваться с гражданами и скорректировать линию», у нее есть четкий план, по которому действуют исполнители. Это значит, что несмотря на все реляции о необходимости проведения каких-то голосований, на самом деле в Кремле уже все решили и не планируют реально интересоваться, что там нам надо.

И третий – более-менее оптимистический. Спецоперации, даже очень хорошо продуманные, частенько идут не по плану. А если речь идет о такой большой и сложной сфере, как переустройство огромного государства – то вероятность все правильно просчитать и реализовать практически равна нулю. То есть шансы граждан как-то вмешаться в процесс, заявить свои вопросы и артикулировать базовые недовольства сложившейся и потенциально складывающейся системы власти как минимум есть.

Конечно, было бы лучше, если бы российское руководство реально занималось принципиальными вопросами с привлечением общества – как во многих странах, где условная пенсионная реформа обсуждается и обкатывается годами, прежде чем вступить в силу. Но такое, видимо, нам пока не грозит.