Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы

Отличительная особенность нынешнего Послания Президента РФ – его адресность. Каждый гражданин страны услышал, что о его проблеме знают и делают все, чтобы ее решить. Каждый человек еще раз убедился, что его жизнь, жизнь его детей и благополучие его семьи – самое ценное для нашего государства.

Вся социальная палитра - от рождения (а Президент начал свое Послание именно с демографической ситуации) до соблюдения гражданских прав (внесения изменений в Конституцию) была отражена в этом программном документе, который является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы.

Стоит отметить, что задачи, озвученные Президентом, в нашем городе всегда значились в списке приоритетных. Социальная направленность послания, в котором обозначены главные ее составляющие – здравоохранение, образование, предоставление льгот – при формировании бюджета учитываются в первую очередь. Интересы горожан - решение их проблем и повышение качества жизни – главные задачи депутатов городской думы и администрации Сургута.