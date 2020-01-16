Сергей Полукеев: «Правительство нужно было распустить еще в 2018 году»

После обращения президента Федеральному собранию, правительство страны ушло в отставку. СИА-ПРЕСС связался с бывшим заместителем губернатора Югры, некогда занимавшим должность директора департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергеем Полукеевым. Он считает, сложившиеся события могут навредить российской экономике:

Зачем менять состав правительства сейчас — мне непонятно. Ничего, кроме нестабильности, это не даст.

Правительство нужно было распустить еще в 2018 году. После своего избрания президент, согласно Конституции, должен был собрать новое Правительство из новых людей и поставить им новые цели. Это был бы понятный, прогнозируемый, логичный шаг. Но тогда просто переизбрали старое Правительство.

Чисто с экономической точки зрения роспуск Правительства не принесет никакой выгоды, люди с этого дивиденды не получат. Уже сейчас просел рынок ценных бумаг, рубль упал.

Как гласит народная мудрость: коней на переправе не меняют.