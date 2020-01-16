Замена премьера сегодня – очень подходящее время, чтобы провести рокировку

Надо сказать, что отставка [правительства – прим.ред] была не такая уж и внезапная, это как раз то, о чем так долго говорили и в конце концов это произошло. То, что это произошло именно сейчас, на это имеется целая совокупность причин. Мы вступаем в полосу подготовки к выборам в Государственную думу и сейчас замена кабинета министров и премьера – очень подходящее время, чтобы провести такую рокировку. Для чего? Понятно для чего. Во-первых, замена премьера и правительства будет происходить в новых условиях, как раз в связи с теми новациями, которые предложил президент. Это большая ответственность и участие в выборе министров, согласовании и подборе кандидатур, соучастие, скажем так, Государственной думы и Совета Федерации. Это говорит о том, что ответственность теперь возлагается и на них. Поэтому в преддверии будущей избирательной кампании мы все прекрасно понимаем, что те упеки, которые делает наша так называемая парламентская оппозиция, они будут относиться прежде всего и к ним самим. Поэтому конфигурация повестки выборов в Государственную думу будет очень сильно меняться.

Но это не самое главное. Главное то, что президент предлагает последовательную эволюционную траекторию движения в части расширения демократических возможностей в целом нашего государства и общества. Он предлагает усилить те институты, которые уже сложились за время существования российской государственности, я имею в виду парламентские институты – Государственную думу и Совет Федерации, наделить их большими возможностями и полномочиями и, соответственно, самой ответственностью за принятые решения. Это, я считаю, такой оправданный, закономерный путь, который связан с эволюцией нашей российской государственности, с одной стороны. С другой стороны, президент опирается на экспертное сообщество, потому что, как вы помните, те предложения, которые он сделал сначала на итоговой пресс-конференции и, соответственно, сейчас продолжил эту мысль в послании Федеральному собранию. Это мысль о том, что эти решения нужно принимать после соответствующей дискуссии, участия экспертов, при участии общественных институтов, дискуссию о том, какие изменения в Конституции необходимо произвести. Это говорит о том, что та конфигурация, которая сейчас предлагается, она основана не только на верховенстве президента, но и на опоре президента с одной стороны на Федеральное собрание, с другой стороны - на общество, которое представлено таким многоярусным экспертным сообществом. Я думаю, что это очень важно, потому что нам необходима очень устойчивая система, которая позволяла бы решать многие вопросы, связанные с принятием тех или иных решений, направленных не только на социальную жизнь (кстати говоря, именно эти вопросы были встречены аплодисментами, как вы помните), но и на те, которые касаются основополагающих структур, оснований всего нашего российского общества. Это возможно только после такой вот вдумчивой, развернутой дискуссии по этому вопросу. Поэтому я думаю, что отставка премьера - это одно из звеньев этого эволюционного процесса.