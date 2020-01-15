Сегодня в России начался ползучий конституционный переворот. Это будет выглядеть так: правящая верхушка во главе с президентом перепишет Конституцию таким образом, чтобы она была удобна лично Владимиру Владимировичу Путину, и чтобы в этом процессе никак не участвовали граждане России. Именно для этого президент в своем послании долго описывал все социальные обязательства и подарки для людей в виде маткапитала, горячих обедов и пособий – все это пройдет одним пакетом вместе с нужными поправками в Конституцию.

При этом было проведено техническое действие – отправка правительства в отставку. Ведь кто у нас в сознании народа виноват в провалах социальной политики? Как в последние годы часто говорил Путину глава КПРФ Геннадий Зюганов – это все министры-капиталисты во главе с Дмитрием Медведевым. Вот они и уходят, вместо них будет правительство технократов с Михаилом Мишустиным (глава Федеральной налоговой службы, которому президент предложил пост премьер-министра – прим. ред.), как это было во времена премьерства Фрадкова или Зубкова, а народ будет с обожанием смотреть на сверкающего Владимира Путина.

То есть отставка правительства – это техническое решение, которое подразумевает прощание с Дмитрием Медведевым, перед которым президент, судя по всему, выполнил все обязательства – дал возможность побыть президентом и премьером в течение многих лет. Теперь он формально будет заместителем Путина в Совете безопасности, но по сути будет заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Владимир Путин, в свою очередь, займет пост или усиленного премьер-министра, которому подконтрольная Госдума будет все согласовывать и переутверждать в должности, либо главы Госсовета, который не будет никому подчиняться и никем не будет контролироваться, или что-то подобное. Президентский пост могут обложить разными ограничениями, и если человек, избираемый народом на этот пост (причем только на два срока) возомнит о себе что-то сверх меры, то ему через Госдуму и Госсовет быстро объяснят, что почем. Как это будет выглядеть – мы увидим после конкретных предложений по полномочиям, прописанным в поправках в Конституции.

В чем мы можем быть уверенными – Владимир Путин планирует править Россией в той или иной должности, никому свою власть он не отдаст.