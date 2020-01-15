​Как все мерзко...

От новости об отставке правительства у меня аж дух захватило. В голове сразу: «Да ладно. Да неужели! Не может быть!» И прочая эмоциональность.

Оказалось, я вполне права, и быть такого не может.

Как бы — да. Правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым подает в отставку. Но не потому, что что-то в их работе что-то пошло не так, а чтобы дать президенту возможность реализовать предложения, внесенные им в рамках послания Федеральному Cобранию. А Владимир Путин предложил поправить Конституцию. Ну вы, наверняка, уже в курсе, если включали сегодня хотя бы утюг.

Например, глава государства предложил усилить Госсовет, а Госдуме отдать право назначать премьера и вице-премьеров. Ну и еще по мелочи: увеличить срок оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, а также исключить возможность занимать главный пост более двух раз.

В этом же списке изменений неожиданно: закрепление в конституции минимального уровня размера оплаты труда не ниже прожиточного уровня в регионе. Такое ощущение, что последний пункт включили, чтобы людям было проще голосовать за все поправки пакетом. Ведь их утвердят только после всенародного обсуждения. Вы готовы?

А еще мне понравилось лицо Медведева, когда он объявлял о принятом решении. Эта полуулыбка. Видела похожее выражение на лицах людей, которые были уверены, что всех переиграли (тут должно быть отроскомнадзоренное слово).

Всем и каждому было понятно: будут сделаны определённые шаги, чтобы Владимиру Путину не пришлось отпускать власть по истечению президентских сроков. И вот они уже почти сделаны. Это не неожиданно. Некоторые даже полагают, что часть изменений Владимир Путин принял, чтобы защитить страну от слабого сменщика. Но, может, стране было бы лучше, если бы ее защитили от такой модели управления, при которой вся власть сосредоточена в одних руках?

В общем, какое-то ощущение от происходящего, будто вляпалась во что-то липкое. С этим, наверное, к психотерапевту. Ну а как еще? Я ведь ждала от Медведева и его министров признания каких-то мифических ошибок в управлении. Бред, не иначе. Вот Владимир Путин поблагодарил членов правительства за работу и заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России, которую предложит занять Медведеву (председательствует в Совбезе сам президент). Да и большинство министров, скорей всего, останутся при должностях.

Все это похоже на какое-то представление. Или даже больше на российский сериал, который идет сразу по всем телеканалам — с одними и теми же актерами, ожидаемым сценарием, но бюджет другой.

Кстати, премьер и министры остаются на своих местах пока формируется новый кабинет. Так что ничего пока не изменилось. Только журналистам придётся чаще писать приставку и.о.