​Сказали бы честно

Несомненно, изменения в Российскую Конституцию, предложенные Владимиром Путиным в своем очередном послании Федеральному собранию, очень важны и достойны тщательного обсуждения и всестороннего анализа.

Например, под предлогом обеспечения прав и свобод граждан России, они собираются отказаться от никакой опасности для прав и свобод россиян не представляющей конституционной нормы: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»

Ну, считаете вы какой-то договор нарушающим что-либо, выходите из него. Какой смысл оставаться, если он что-то такое очень важное нарушает? Совершенно точно, подобное ... стоит обсудить.

Михаила Ходорковского предлагают лишить даже гипотетических прав на президентство. Из-за того, что у него есть иностранный вид на жительство, а «гражданин, претендующий на должность президента, не может иметь вид на жительство в иной стране или быть гражданином иного государства не только на момент выдвижения, но и вообще когда-либо ранее». А вместе с бывшим олигархом они решили ограничить избирательные права еще множества энергичных, образованных, благополучных россиян, живущих в XXI-м веке — в современном глобальном мире без границ.

И конституционная отмена уже фактически отмененного местного самоуправления тоже гром среди ясного неба.

А введение назначаемых Путиным губернаторов в Госсовет разве не достойно обсуждения? А фактический отказ от независимости судебной системы? А изменение порядка назначения министров, глав силовых ведомств и прокуроров регионов?

Бесспорно, неожиданная отставка Дмитрия Медведева с его министрами тоже событие нешуточное. Хотя бы потому, что не должно было произойти назначение Дмитрия Анатольевича на пост премьер-министра в 2018-м. Так думало тогда и думает сейчас, наверное, 99,9 процентов населения России.

Несомненно, все это очень важно.

Но мне кажется, помня о важности происходящего хорошо бы не забывать, что каждое обсуждение происходящего, каждая аналитическая статья, каждый пост «на злобу дня», каждый комментарий на эту животрепещущую тему должны начинаться с констатации всем очевидного факта. Власть в России они никому никогда не отдадут. Никогда. Никому. Вопреки Российской Конституции.

И, по-моему, было бы лучше, если бы они сами нашли мужество это честно признать.