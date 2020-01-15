Последний месяц, частенько с друзьями заходил вопрос о смене правительства, спорили и обсуждали, когда же Владимир Путин «сольет» Медведева и начнет делать то, что от него ждали с момента последних выборов. И вот оно случилось, как и ожидалось, сразу после новогодников, когда народ еще вроде и весь в праздниках, а вроде уже и нет...

Абсолютно удачное время. Теперь все томятся в ожидании, кто же возглавит правительство и в целом кто в него войдет. Больше чем уверен, возглавит правительство Сергей Семенович Собянин, и в кабинете министров в целом, полагаю и надеюсь, ряд фамилий поменяется на совершенно неожиданные...

Не люблю лезть в большую политику, но просто новость приятна тем, что в предчувствии ее последнее время на разных уровнях мы ее мусолили, и вышло так, как предполагал.