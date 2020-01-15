Главное, что сказал президент в послании Федеральному Собранию

В Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось 16-е ежегодное послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина. Впервые глава государства задал новый тон политического года в январе, затронув основные экономические, социальные и технологические вопросы.

Большой блок послания был посвящен вопросам демографии. Как отметил президент, судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько будет россиян: сколько детей родится в семьях, какими они вырастут, кем станут и какие ценности будут для них опорой в жизни. Поэтому глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет с 1 января 2020 г., размер которых будет зависеть от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе, в среднем по стране - около 11 тыс. руб. на ребенка. Затрагивая механизмы материнского капитала, президент пообещал продлить программу до 31 декабря 2026 г. Теперь право на маткапитал будут получать семьи с первенцем. Также с этого года маткапитал будет увеличен еще на 150 тыс. руб. — право на эти деньги семья получит при рождении уже второго ребенка.

Дополнительной и эффективной мерой финансовой поддержки семей с детьми станет предложение Владимира Владимировича по обеспечению горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Не менее важным является развитие образования. Для этого с 1 сентября вводится специальная доплата классным руководителям - по 5 тыс. руб. из федерального бюджета.

Кроме этого Президент предложил ежегодно увеличивать количество бесплатных бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать места в региональные - в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в стране превысила 73 года. Это связано с общим повышением уровня жизни, в частности — с медициной. Да, проблемы остаются, особенно в малых городах и селах, но, чтобы изменить ситуацию глава государства поручил выделить дополнительно 550 млрд рублей на ремонт поликлиник, больниц и прочих медучреждений страны.

Что еще немаловажно, в этом году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по квоте.

В послании президент учел интересы бизнеса и рассказал, что необходимо сделать для стимулирования инвестиций. В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса, обеспечивая тем самым более широкий горизонт для планирования инвестиций. Поддержку получат не только крупные проекты, но и МСП. Для этого президент предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета.

Производство и сохранение экологии – приоритетный вопрос для России. Поэтому Владимир Путин поручил с 2021 г. начать применять механизм, когда производители и импортеры товаров и упаковок будут нести расходы по их утилизации.

В своем послании президент также затронул вопросы оборонной промышленности, международных отношений и, конечно, развития добровольчества. Владимир Путин напомнил, что в мае мы отмечаем юбилей Великой Победы. Чтобы сохранить правдивость исторических фактов и память о подвигах наших героев, будет создан полный комплекс архивных документов и фотоматериалов о Великой Отечественной войне, который будет доступен и нашим гражданам, и мировому сообществу.

Президент отметил, что нацпроекты и вся госполитика направлены на обеспечение высоких стандартов жизни, равных возможностях для каждого человека вне зависимости от региона проживания. Поэтому Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение: минимальный уровень оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. В заключении глава государства предложил ввести серьезные изменения в политической системе страны, от которых напрямую зависит эффективное взаимодействие между всеми уровнями власти и гражданами.