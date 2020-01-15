​Хорошее и плохое от Путина

Послание президента в этот раз было интересным. В нем оказалось неожиданные хорошие вещи и ожидаемые плохие, давайте разберем, вместе с отставкой правительства.

Первое – социальное. Красочные подарки в виде раздачи денег, особенно семьям с детьми – штука долгожданная. Материнский капитал в 466 тысяч для первенца, а также увеличение на 150 тысяч выплаты за второго ребенка и далее – это вещи стопроцентно позитивные. Кажется, власть полностью осознала, что наличие детей в современной России для средней семьи – это прямая путевка в бедность, и чем больше детей – тем глубже бедность. Поделиться с такими семьями государственными деньгами (которых очень, ОЧЕНЬ много, триллионы неосвояемых и просто лежащих на счетах рублей) – штука очевидная, хорошо, что до нее доперли.

Ежемесячные выплаты по 11 тысяч рублей для малообеспеченных семей с детьми до семи лет – двоякая вещь. С одной стороны, когда государство делится своими супердоходами с бедными – это лучше, чем когда оно повышает им пенсионный возраст. С другой, я неоднократно писал: чем больше государство дает денег с условием, что если личный доход человека вырастет, то эти деньги ему давать перестанут, тем крепче будет бедность. Люди будут либо искусственно сдерживать свои доходы, либо скрывать их. Лучше бы дали просто абсолютно всем российским семьям такую выплату (триллионы, я напоминаю, триллионы рублей под матрасом государства) и не мотивировали малообеспеченных оставаться малообеспеченными.

Что порадовало – вроде как, по крайней мере на данном этапе, раздачу денег народу планируется сделать не за счет среднего класса. Помните, незадолго до послания муссировалась идея, типа «давайте освободим от НДФЛ всех малоимущих, но поднимем всем, кто получает больше n-ной суммы в год». Отличная идея – государство стрижет гигантские деньги, но предлагает тем, у кого еще что-то осталось, обеспечить тех, у кого уже все выстригли. Хорошо, что такая тенденция пока не усиливается.

Второе – политическое. Вот тут все крайне неоднозначно. Вроде бы ограничение президентской власти, о которой сказал Путин (только два срока без «подряд», согласование всего кабинета министров с Госдумой) – это в целом неплохо. С другой стороны, зачем президенту с почти безграничными полномочиями давать возможность, например, увольнять судей Конституционного суда? Чтобы окончательно прибить и без того хромающую на все ноги систему?

Аналогично с муниципальным уровнем власти. Вроде как его собираются встроить в «вертикаль» (по мне так он и без того встроен по самое не хочу), а вроде и планируют дать какие-то полномочия. Губернаторы – вроде должны получить больше влияния на федеральную повестку в рамках Госсовета, но зачем городить весь этот огород, если в начале 2000-х этих же губернаторов президент выгнал из Совета Федерации, чтобы лишить их влияния? Не проще ли было все отыграть обратно с какими-то правками?

В общем, пока это все выглядит как ситуативные перемены, предусматривающие транзит по так называемому казахстанскому сценарию – президент ограничивает права преемника и переходит на должность в каком-нибудь органе, который будет новым центром силы. А для пущей острастки – делает это в комплекте с большими социальными подарками для народа.

Итого. Хорошо то, что людям перепадают крохи с бюджетного пира во время чумы, и что сверхцентрализованная система слегка распыляет свои полномочия, давая больше возможностей разным коллективным органам (Госдума, Госсовет). В нашем случае любая демонополизация власти – это добро, это дает возможности бескровных перемен в рамках обсуждения.

Плохо то, что за происходящим не прослеживается цельного плана по улучшению реальной эффективности государственной системы, это скорее подгонка под конкретные нужды конкретного транзита власти. Как вы понимаете, подправлять Конституцию под ситуацию – это тема не очень хорошая.

И общий вывод: транзит запущен уже не на глубинном подковерном уровне, а на самом что ни на есть манифестируемом и открытом. России предстоят несколько очень сложных лет политической турбулентности, держитесь.