​Как в суде рассыпается дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова

Конец декабря и начало января принесли несколько существенных доводов в пользу экс-главы Сургута Дмитрия Попова при рассмотрении его уголовного дела в суде. Помог шедший параллельно процесс в Арбитражном суде Югры, а также неожиданно яркое выступление замгубернатора округа Веры Дюдиной в качестве свидетеля защиты.

При чем здесь арбитраж?

Многие забыли, что с 2016 года в Арбитражном суде Югры шло свое собственное «песочное дело». Прокуратура региона требовала признать незаконной и недействительной сделку по продаже песка из грэсовской дамбы, которую Дмитрий Попов в бытность главой согласовал и этим, по мнению обвинителей, нанес ущерб бюджету города. Победа в этом деле принесла бы силовикам дополнительную аргументацию в основном уголовном деле, поэтому битва шла нешуточная – на рассмотрение вопроса ушло три года, и в конце декабря 2019 года судья Павел Сердюков отклонил иск прокуратуры, а ведомство, в свою очередь, в январе пообещало оспорить это решение.

Как Попов смог выиграть?

Пожалуй, ключевым пунктом, в котором арбитражный судья встал на сторону бывшего мэра, стал подход к проведению экспертизы. Напомним, что Попов в конце 2013 года согласовал продажу песка по цене 44,5 рубля за кубометр. Привлеченные обвинением эксперты пытались доказать, что на самом деле тот песок должен был стоить дороже, но делали это весьма странными методами.

Так, некоторые брали просто рыночную стоимость песка на 2013 год из интернета – не учитывая качества материала, и получалось около 100 рублей за кубометр. Другие брали несколько аналогичных по качеству предложений на рынке (например, 32 рубля, 45,5 рублей и 38,5 рублей), и почему-то не выводили из них среднее арифметическое, а просто складывали – и получали волшебные 116 рублей за куб и потенциальное обвинение главы в том, что остальное он положил себе в карман в сговоре с покупателем.

Судья в своем решении детально описал, почему эти экспертизы не могут быть применены в деле, и указал ту, которая, по его мнению, оказалась наиболее релевантна – это исследование Сургутской торгово-промышленной палаты. Ее эксперты учли не только качество песка, но и затраты продавца на утилизацию бетонной рубашки, которая обрамляла залежи материала – а это десятки железнодорожных составов бесполезного бетонного лома. В итоге получилось, что в рынке этот песок должен был стоить 16,7 рублей за куб, а с НДС – 19,7 рублей. Так что Попов продал песок в два раза дороже, чем мог бы.

Другие доводы прокуратуры, например, о том, почему находящейся в стадии ликвидации совхоз «Северное» вообще устраивал какие-то сделки по продаже имущества, судья тоже отверг. Из-за того, что целью этой операции было получение денег на выплату зарплат сотрудникам совхоза – иначе Попову грозила бы немедленная уголовная статья.

Любопытно, что по итогам рассмотрения иска прокуратуры в Арбитражном суде Югры бывший глава Сургута должен еще получить из бюджета 310 тысяч рублей за оплаченную им, как выяснилось, наиболее объективную экспертизу. Правда, случится это после вступления решения в силу – а это еще вопрос многих месяцев, так как в апелляции дело уйдет в Восьмой арбитражный суд, находящийся в Омске.

Как идет основной судебный процесс?

В основном судебном процессе по делу Попова завершен опрос свидетелей защиты. Последней выступила замгубернатора Югры Вера Дюдина – она отвечала на вопросы касаемо третьего эпизода дела, то есть покупки городом помещения под детский сад у предпринимателя Владимира Самборского. Дюдина заявила, что городской бюджет точно не получил от этой операции никакого ущерба (хотя бы потому, что сделка проведена на окружные деньги), а также объяснила сложный комплекс причин, по которым региональный бюджет не выдал Сургуту дополнительных денег, чтобы выкупленное помещение оборудовать под детсад.

Штаб защиты Дмитрия Попова отнесся к этому со сдержанным оптимизмом, сейчас там все более уверенно звучит мнение, что «дело разваливается» – ввиду и выступления Дюдиной, и событий в арбитраже.

Прокуратура, по всей видимости, планирует затянуть процесс – на заседании, где слушали замгубернатора Югры, ведомство объявило о смене представителя (наблюдатели отметили, что это будет довольно молодая девушка), которому потребуется время на ознакомление с материалами дела. Сколько это продлится – пока неизвестно, но скорее всего, в январе рассмотрение уже не возобновится.

Итого

Последние события в двух судах действительно можно трактовать как локальные победы Дмитрия Попова и его защиты. Поражение прокуратуры в арбитраже родного округа – это пока не окончательный развал позиции обвинения, но существенный сигнал – аргументы против Попова даже в географически близком к силовикам суде не заходят. Разумеется, ведомство затягивает время и не дает Попову воспользоваться арбитражной победой в рассмотрении основного дела (решение не вступило в силу, так что защита экс-главы не имеет права им оперировать), но насколько от этого становится сильнее сама суть претензий к бывшему мэру?

Еще важно то, что эти претензии, кажется, все менее понятны общественности, наблюдающей за последовательными и убедительными победами защиты. Впереди – прения сторон, где обвинению придется очень постараться, чтобы обосновать, почему оно считает Попова виновным в уголовных преступлениях.