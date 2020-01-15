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Дума Сургута сказала «Нет!» концессии «Городских теплосетей»

Мяч на поле администрации

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Интрига, продолжавшаяся почти год, разрешилась сенсационно. Напомню. Весь 2019 администрация прорабатывала передачу в «концессию», а вернее, отдачу с «потрохами» крепкого и стратегического муниципального актива СГМУП «Городские тепловые сети» в руки русско-австрийских олигархов. Но так как провернуть это без согласия думы невозможно, общественность с напряжением наблюдала за тем, какое решение примут депутаты.

Депутатам идея не понравилась изначально. Они задавали много вопросов, предъявляли претензии. В том числе и к весьма странной схеме «инвестиций», в рамках которой единственным инвестором в конечном счете выступают... жители Сургута. Так как из пяти миллиардов четыре – это внутренние средства самого «ГТС», а еще миллиард жители заплатят напрямую через резкое повышение тарифов на тепло.

Депутаты думы предыдущего созыва, которые были чемпионами по переобуванию в воздухе, приучили сургутян не обращать внимание на недовольное бурчание народных избранников по поводу навязываемых им сверху непопулярных решений. Но в этот раз депутаты повели себя нетипично.

В ноябре на заседании думы города администрация внесла проект решения, по которому предлагалось передать в концессию ряд объектов. Пару школ, несколько спортивных сооружений и объекты теплоснабжения. Так вот, депутаты вычеркнули «ГТС» из перечня. А это означает, что дума в этом вопросе проявила политическую волю, не пошла на поводу у администрации. За что депутатам большой респект!

Скорее всего, "концессионер" не откажется от своих планов, уж очень много стоит на кону, да и думе переиграть эту тему – вопрос одного заседания. Однако факт есть факт. На данный момент дума свою позицию заявила четко. И эта позиция: «ГТС» в концессию передаваться не будет».

И если к депутатам на данный момент вопросов нет, то к администрации они еще не закончились. Дело в том, что на этапе разговоров и переговоров трудно было предъявлять властям конкретные претензии, так как все ответы чиновников были: «Ну, мы пока не решили, мы пока думаем». А вот когда решение принято, то тут уже другое дело. Так вот администрация решение приняла. Она сформировала проект решения думы, который является нормативным правовым актом, который, в свою очередь, является ключевым, стратегическим решением. Имеющим далеко идущие последствия и влияющим на жизнь и безопасность всего муниципалитета.

У меня по этому поводу конкретное предложение. Нужно собрать пресс-конференцию. Пригласить корреспондентов, представителей социальных сетей, экспертов, и пусть сотрудники администрации, курирующие эту сферу, со всеми цифрами детально обоснуют свое решение о передаче муниципального предприятия в частные руки.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 603, комментариев: 3


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 16:29
"Она сформировала проект решения думы, который является нормативным правовым актом, который, в свою очередь, является ключевым, стратегическим решением." Так проект решения или уже решение??? Если это, до сих пор, только проект решения, то это, разумеется, не нормативный правовой акт. Вот когда из "проекта" оно станет "решением", вот только тогда это и будет "нормативный правовой акт".
Сергей Глинских Мудрец
не нравится
Сегодня в 17:42
На момент внесения администрацией в думу, документ имеет статус "проекта решения". После заседания думы города , при условии что депутаты проголосуют за этот проект, документ принимает статус "решения думы" который в свою очередь является муниципальным нормативным правовым актом. Так вот когда администрация внесла этот проект решения в думу города, в приложении к нему был перечень объектов, которые администрация предложила передать в концессию, в этом перечне ГТС был. А после того как депутаты проголосовали, в самом решении думы, ГТС уже не было. Что говорит о том, что депутаты перед тем как отголосовывать этот вопрос, ГТС вычеркнули из перечня объектов передаваемых в концессию.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:07
Концессионеры не предоставили ничего существенного, чтобы депутаты голосовали за. Это понятно. Тема закрыта. Городские тепловые сети (ГТС)- это актив для города примерно такого же уровня как для примера Газотранспортная система Украины ( кстати тоже ГТС). Как в нашем случае, так и в Украине пытались прибрать ГТС путём концессии. Что из этого вышло мы видим сегодня. Концессия там не потребовалась. Газовые трубы как минимум ещё 5 лет будут качать газ без модернизации, а владельцы газовой трубы будут получать нехилую прибыль. Тепловые трубы в Сургуте ещё в лучшем состоянии. Многие двойные и обетонированные. Стратегически важный ресурс должен работать на город, а не на дядю за бугром. Вот такая аналогия напрашивается в связи с концессиями ГТС( тепло) и несостоявшейся концессией ГТС(газ) и в связи решением Думы города Сургута. Дальнейшие действия за Администрацией города Сургута.

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