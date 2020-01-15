Дума Сургута сказала «Нет!» концессии «Городских теплосетей»

Интрига, продолжавшаяся почти год, разрешилась сенсационно. Напомню. Весь 2019 администрация прорабатывала передачу в «концессию», а вернее, отдачу с «потрохами» крепкого и стратегического муниципального актива СГМУП «Городские тепловые сети» в руки русско-австрийских олигархов. Но так как провернуть это без согласия думы невозможно, общественность с напряжением наблюдала за тем, какое решение примут депутаты.

Депутатам идея не понравилась изначально. Они задавали много вопросов, предъявляли претензии. В том числе и к весьма странной схеме «инвестиций», в рамках которой единственным инвестором в конечном счете выступают... жители Сургута. Так как из пяти миллиардов четыре – это внутренние средства самого «ГТС», а еще миллиард жители заплатят напрямую через резкое повышение тарифов на тепло.

Депутаты думы предыдущего созыва, которые были чемпионами по переобуванию в воздухе, приучили сургутян не обращать внимание на недовольное бурчание народных избранников по поводу навязываемых им сверху непопулярных решений. Но в этот раз депутаты повели себя нетипично.

В ноябре на заседании думы города администрация внесла проект решения, по которому предлагалось передать в концессию ряд объектов. Пару школ, несколько спортивных сооружений и объекты теплоснабжения. Так вот, депутаты вычеркнули «ГТС» из перечня. А это означает, что дума в этом вопросе проявила политическую волю, не пошла на поводу у администрации. За что депутатам большой респект!

Скорее всего, "концессионер" не откажется от своих планов, уж очень много стоит на кону, да и думе переиграть эту тему – вопрос одного заседания. Однако факт есть факт. На данный момент дума свою позицию заявила четко. И эта позиция: «ГТС» в концессию передаваться не будет».

И если к депутатам на данный момент вопросов нет, то к администрации они еще не закончились. Дело в том, что на этапе разговоров и переговоров трудно было предъявлять властям конкретные претензии, так как все ответы чиновников были: «Ну, мы пока не решили, мы пока думаем». А вот когда решение принято, то тут уже другое дело. Так вот администрация решение приняла. Она сформировала проект решения думы, который является нормативным правовым актом, который, в свою очередь, является ключевым, стратегическим решением. Имеющим далеко идущие последствия и влияющим на жизнь и безопасность всего муниципалитета.

У меня по этому поводу конкретное предложение. Нужно собрать пресс-конференцию. Пригласить корреспондентов, представителей социальных сетей, экспертов, и пусть сотрудники администрации, курирующие эту сферу, со всеми цифрами детально обоснуют свое решение о передаче муниципального предприятия в частные руки.