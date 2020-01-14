До первого сбитого пешехода

Ситуация с пешеходным переходом на перекрестке Геологической и Пролетарского проспекта в очередной раз заставила задуматься о том, каким образом в Сургуте, да и вообще в России заботятся о комфорте и безопасности жителей.

Смотрите.

Человек идет себе спокойно мимо «Геры» в сторону Каролинского. Вдруг — рраз! Препятствие: впереди дорога, а пешеходного перехода нет. На трех других участках перекрестка есть, а тут — не удосужились. Вариантов развития действия три:

Переходить три оставшиеся «зебры» буквой «П» и тратить на это около пяти минут;

Идти до пешеходного перехода, который расположен примерно в ста метрах от перекрестка. Только он не регулируется, закрыт бетонными ограждениями, которые мешают видимости пешеходов, а еще там нет тротуаров.

И третий вариант — перебегать дорогу.

(На фото, взятом из 2gis, видно, что на этом участке проспекта не предусмотрено даже нормальных пешеходных дорожек)

Больше всего опасений вызывают ученики, которые идут с 30 мкр-на в школу, расположенную во дворах за «Герой». Если взрослый человек с большей долей вероятности выберет букву «П» или дальний пешеходник, то дети, да еще и торопящиеся к первому уроку, — вряд ли.

Дорожники вправе ответить, что пешеходный переход какой-никакой есть, что вам еще нужно? А нужен нам рациональный подход к формированию городской среды.

Как, например, это делается в Финляндии.

Когда там вводится в эксплуатацию новый район, то тротуары прокладываются не сразу. Финны поступают умно, а не как Бог на душу положит: с месяц наблюдают за тем, какими путями ходят люди, какие тропинки сами себе прокладывают. А потом по этим дорожкам создают тротуарную сеть. Удобно, логично и экономно. Да и не придется каждый год восстанавливать вытоптанный газон (или не восстанавливать. Обычно же на него всем плевать).

Та же ситуация и с пешеходными переходами. Куда правильнее располагать их там, где они нужнее всего, да и вообще-то должны быть. Потому что обустроить «зебру» у черта на куличиках с присказкой «и так сойдет» весьма недальновидно.

Да и накладывает моральную ответственность на распорядившихся за — тьфу-тьфу-тьфу — ДТП, если вдруг такие совершенно неожиданно решат произойти.