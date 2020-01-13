Уважаемые журналисты!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! Журналист – это призвание, особый склад характера, особое отношение к миру. Одни из главных качеств, которые присущи людям вашей профессии - неравнодушие, открытость, стремление к познанию всего нового. И, конечно же, у журналистов в первых рядах списка добродетелей должна значиться ответственность - и профессиональная, и гражданская, ведь, отражая события каждого дня, вы не только сообщаете нам о новостях, вы формируете картину мира, которая должна быть правдивой.

В наше стремительное время заинтересовать читателя и зрителя, удержать его внимание нелегко, но сургутским средствам массовой информации удается это делать. Это очень большое достижение и оно свидетельствует о профессионализме городского журналистского сообщества.

Желаю вам и дальше следовать лучшим традициям российской прессы, приумножать имеющийся профессиональный потенциал. Пусть творческая удача всегда и во всем сопутствует вам!