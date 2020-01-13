Уважаемые журналисты, поздравляю вас с Днем российской печати!

Уважаемые журналисты, работники издательств, ветераны печатной отрасли!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

В век интернета ваша профессия приобретает особое значение. Вы не только рассказываете сургутянам о событиях городской жизни во всем ее многообразии, экономических тенденциях, взвешенно освещаете политические процессы и поднимаете острые вопросы. Вас отличают активная гражданская позиция, авторский взгляд, глубина публикаций и неравнодушие к судьбам людей.

В Сургуте работают талантливые мастера своего дела, посвятившие свою жизнь служению интересам города и его жителей! Вы ежедневно несете ответственность за каждое опубликованное слово. Бесспорно, вам принадлежит ведущая роль в формировании общественного мнения, создании конструктивного диалога населения и власти. Уверен, что вы и впредь будете сохранять лучшие традиции сургутской печати, заложенные ветеранами журналистики.

От всей души желаю вам творческого вдохновения, интересных проектов, единомышленников, больших тиражей и преданных читателей! Крепкого здоровья вам и семейного благополучия!