Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 96-летием Сургутского района!
Еще совсем немного - и район отметит свой вековой юбилей! Я хочу твёрдо пообещать одно: мы будем работать на то, чтобы наш район становился лучше, красивее, привлекательнее. Чтобы нам, его жителям, и нашим гостям хотелось в нем жить!
От всей души желаю вам и вашим семьям добра и благополучия. А нашему району - развития и процветания!
Пан-голову временно замом поставить по вопросам энергетики.
Лишних сократить, оптимизировать все ...