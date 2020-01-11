Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 96-летием Сургутского района!

Еще совсем немного - и район отметит свой вековой юбилей! Я хочу твёрдо пообещать одно: мы будем работать на то, чтобы наш район становился лучше, красивее, привлекательнее. Чтобы нам, его жителям, и нашим гостям хотелось в нем жить!

От всей души желаю вам и вашим семьям добра и благополучия. А нашему району - развития и процветания!