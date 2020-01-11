Хватает ли Сургуту уличного освещения?

Сотрудниками ЮНИИИТ была произведена обработка космического снимка, в результате удалось выделить яркие объекты и провести анализ освещённости районов города Сургута. Ночная съемка города была проведено Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

Территория Сургута была разделена на квадраты 200 на 200 метров, в каждом квадрате было подсчитано количество ярких объектов и их площадь. На основе этих данных создана картосхема освещённости Сургута, которая позволяет провести сравнительный анализ освещённости разных районов города.

Одной из причин, побудившей заняться данным вопросом является то, что в настоящий момент совместно с председателем общественной организации г.Сургута ТОС «Лидер» Душиной Еленой Геннадьевной (тел 89527130497), а также неравнодушными жителями данных микрорайонов проводим совместную работу по устранению затемненности пеших маршрутов и проездов микрорайонов 16 и 16А, в том числе по проезду от дома 16 ул. Пушкина до домов 47 и 49 ул. Маяковского.

В рамках решения данного вопроса в 2019 году был проведен ряд совещаний в Департаменте городского хозяйства города Сургута по недостаточной освещенности данного микрорайона, исходя из которых можно смело сделать вывод, что данная работа никогда и никем системно не проводилась.

Считаем, что на примере микрорайонов 16 и 16А можно создать хороший прецедент по решению подобных вопросов с участием общественности и Администрации города Сургута.

Данный снимок поможет дать объективную оценку уровню освещенности микрорайонов города Сургута, а также позволит обосновать потребность дополнительного освещения территории.