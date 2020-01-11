​Уважаемые земляки! Сегодня Сургутскому району исполнилось 96 лет!

От всей души поздравляю с этой знаменательной датой всех, кто любит Сургутский район, гордится его богатой историей и трудовыми подвигами земляков!

Каждый последующий год неизменно меняет район к лучшему: он становится современным и комфортным. Его экономическая стабильность, известная на всю страну, привлекает людей творческих и предприимчивых, которые своими идеями, проектами способствуют развитию района, обогащению сложившихся традиций. Для каждого из вас, кто связал свою судьбу с Сургутским районом, и кто стремится стать успешным, он, действительно, предоставляет различные возможности проявить себя.

Все 13 поселений района уникальны и особенны. У каждого есть своя история, знаменательные события и герои, память о которых бережно хранят односельчане. Несмотря на большую протяжённость территории района, более 105 тысяч квадратных километров, сельские и городские поселения района всесторонне развиваются. На их территории строятся жилые дома, школы и детские сады, спортивные объекты, словом, всё, что способствует повышению качеству жизни людей.

От всей души благодарю каждого жителя: кто работает или находится на заслуженном отдыхе, кто занимается домашним хозяйством, воспитывая детей! Вы – главное богатство Сургутского района, его настоящее и будущее! Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!