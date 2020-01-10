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США – Иран: хронология январского конфликта

Ракетные удары, убитые генералы, упавший самолет и истерия вокруг ядерной войны

В начале января 2020 года США и Иран обменялись ракетными ударами. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась, и мир замер в ожидании глобальной войны. СИА-ПРЕСС подготовил из новостных сводок хронологию январских событий, за которыми следил весь мир.

27 декабря 2019 года: неизвестные боевики выпустили по американской авиабазе К-1 в Ираке более 30 ракет. В результате бомбежки погиб один гражданский.

США обвинили в атаке ливанскую военную организацию «Хезболла» и ополченцев сил народной мобилизации Ирака. Однако никто из них не взял ответственность за удар.

Обе структуры выступают против присутствия Америки в Ираке, в США они признаны террористами. Эти группировки поддерживает Иран, предлагая им своих специалистов и ресурсы.

29 декабря 2019 года: за атаку своей авиабазы США нанесли множество ответных ракетных ударов по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии. От атак погибли 25 солдат.

31 декабря 2019 года: Иран осудил США за бомбардировки, а в столице Ирака, Багдаде, ополченцы «Хезболла» осадили американское посольство, но внутрь проникнуть боевикам не удалось. Погибших не было.

3 января 2020 года: в качестве своего ответа США по прямому приказу Дональда Трампа нанесли авиаудар по боевикам вблизи международного аэропорта в Багдаде. В результате обстрела погиб Касем Сулеймани – национальный герой Ирана, генерал элитных войск страны. По неподтвержденной информации, он помогал «Хезболле».

Убийство Сулеймани спровоцировало истерику в СМИ. Политики предвещали официальное объявление войны. Из-за этого сайт призывной службы в США упал под наплывом потенциальных призывников.

Мировое сообщество до сих пор не определилось с правовой оценкой действий США. Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны за бомбардировку столичного аэропорта, а Иран вышел из договора о контроле за ядерным оружием.

Утро 8 января 2020 года: в столице Ирана, Тегеране, рухнул украинский Боинг 737. Никто из 176 человек на борту лайнера не уцелел. Американские СМИ (в частности, CNN), спекулируя на конфликте, заявили, что самолет сбила иранская система ПВО двумя ракетами. Иран отрицает эту версию трагедии, называя предварительной причиной крушения техническую неисправность и возгорание в двигателе.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Украины.

В то же время, 8 января 2020 года: Иран выпустил 15 ракет по американским военным базам, назвав эту операцию «Мученик Сулеймани». От бомбежек погибло более 80 солдат, и Иран назвал свою месть состоявшейся.

Вечер 8 января 2020 года: президент Америки обратился к населению. Мир ожидал, что США объявит Ирану войну, но Дональд Трамп лишь анонсировал строжайший набор экономических санкций. Также он заявил, что погибших среди военнослужащих нет, а базам нанесен незначительный урон.

На данный момент политики перекидываются нотами протеста, а в СМИ выходят публикации известных экспертов-международников, высказывающихся на эту тему. Истерия вокруг возможной ядерной войны ушла после выступления Трампа, но холодная война на Ближнем Востоке продолжается, а условий для разрядки конфликта не предвещается.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 530, комментариев: 0


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