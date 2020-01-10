​Город без лица

Очень часто можно слышать, что наши города, построенные в советское время, не имеют своего лица. Все они одинаково серые, панельные, неуютные. Только ленивый «блогер-урбанист» (обязательно в кавычках) не макнул «совок» и нас всех в эту грязь. «А вот в Европах-то…» и далее по расписанию со всем остановками восхваления ИХ и унижения НАС.

На самом деле этим вопросом озаботились очень давно, еще в советские годы. Любимейший новогодний фильм «Ирония судьбы» об этом не намекает, он кричит с самого начала мультфильма-заставки. И что уж греха таить – да это так. Города получились в советское время серые и безликие. Но винить тех руководителей неправильно: в то время было не до красоты – нужно было восстанавливать огромную страну после войны, а потом как можно быстрее переселять людей из халабуд, хибар и бараков хоть в какое-никакое, но благоустроенное жилье. Советской власти это удалось сделать на отлично.

Но все же вернемся к серости, безликости и кашеобразности. Сургут всегда является лучшим, рекордсменом, первым. И в смысле серости, безликости и кашеобразности он тоже не уступает другим городам. И в этом мы лучшие.

Если уж старые советские панельки – то несколько разношерстных проектов соревнуются в своей гениальной бледности и унылости. Если уж обшитые сегодня убогим дешевым сайдингом эти же советские панельки – то дома соревнуются в отсутствии какой-либо архитектурной картинки на них – какой сайдинг был, такой и налепили. Если супер-пупер новостройки – то проекты домов соревнуются, насколько они способны оказаться нелепыми и не вписывающимися в пространство, где они находятся (чего стоит одно «Возрождение», поставленное рядом с православной часовенкой, которую до строительства этого дома мы знали как огромный храм). А если новостройки экономкласса – то здесь приличные эпитеты у меня заканчиваются окончательно.

Но ведь не только в домах дело. Так затронувшие всех жителей заборчики – старущие, очень старые, старые, «поросячьи», «нью-поросячьи зеленые», «оградковые новые» – это тоже про безликость, серость и кашеобразность города.

А пешеходные фонари на улицах города – то они сделаны под старину, то они непонятные безвременные, то они супер-хайтековские. И ведь это не переход от старой застройки Петербурга к советскому Купчино. Это все на фоне одного и того же серого фасада города.

Этот перечень можно продолжать очень долго, а вывод сделать очень быстро и коротко. У Сургута нет своего индивидуального лица, который он мог бы продать жителям России и мира. Рассказы некоторых «урбан-блогеров» по поводу возможности музеефикации советского наследия – домов, сооружений – это я считаю из разряда маразма.

Ну а что же сделать, чтобы родить новый облик города? Мне кажется для этого нужно один раз и как минимум лет на сто разработать весь его вид, все его составляющие, нарисовать «косметикой» то лицо, которое и нам нравится и на которое НЕсургутяне клюнут и польстятся Сургутом.