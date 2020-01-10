Не ремонт, а фарс!

В Сургуте ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах каждой управляющей компанией, судя по всему, понимается по-своему. Иначе как объяснить, что после проведенных работ в ряде случаев блистают лишь первые-вторые этажи, выше коммунальщики уже не поднимаются. Либо не хватает терпения и сил, либо тут кроется некий интерес. На протяжении нескольких лет в Сургуте зафиксировано множество фактов, когда ремонт подъездов иначе как фарсом не назовешь.

К примеру, жители дома по проспекту Ленина,37 шестого подъезда просто восхитились, как им отделали первый этаж. Ну, любо-дорого смотреть, как зайдешь!

А что там выше – лучше не видеть.

В пятиэтажке по улице Дзержинского, управляющая компания «ДЕЗ ЦЖР» поставила жильцов перед выбором – либо ремонтируем с первого по третий этаж, либо с третьего по пятый. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но денег почему-то не хватило, так что получите ваши 138 квадратных метров и живите в радости! Удивительно, но едва городские СМИ заинтересовались данной ситуацией, деньги на полный ремонт нашлись фактически сразу.

Как там говорила Алиса в Стране чудес? Все чудесатее и чудесатее, хотя в нашем случае так и напрашивается ненормативная лексика. Ну, как еще иначе можно выразить эмоции, когда речь заходит о ремонте?!

Коммунальщики меж тем сохраняют олимпийское спокойствие и на голубом глазу заявляют, что ремонт в подъездах выполняется в полном объеме, то есть от первого по последний этаж, если таковой, конечно, требуется. Оказывается, бывает и так, что достаточно лишь подрихтовать первый-второй этажи, поскольку остальные якобы в порядке. Впрочем, для кого как. Как показала практика последних нескольких лет, большой любитель потемкинских деревень, то есть, макияжем первых двух этажей в Сургуте - компания ООО УК «ДЕЗ ЦЖР». Тут ни в чем себе не отказывают: пускают пыль в глаза ничтоже сумняшеся и абсолютно уверены в своем праве. Вот только жильцы домов, где коммунальщики занимаются косметической отделкой первых двух этажей, не скрывают недовольства. К примеру, собственники МКД по улице Губкина,17. Там компания ООО УК ЗАСК провела ремонт. Вернее, «недоремонт», поскольку стены оштукатурили, произвели побелку, сняли старые почтовые ящики и … все! Видимо, на этом свою миссию они посчитали завершенной. В ответ на вопросы возмущенных жильцов коммунальщики сослались на нехватку средств. Да уж, знакомая до боли песенка: денег нет, но вы там держитесь.

Между тем, согласно ст. 161, 162 ЖК РФ, Правилам содержания, а также Постановлению Госстроя № 170 все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги должны выполняться управляющими организациями в силу норм содержания общего имущества МКД.

Круг обязанностей управляющей организации не освобождает от соблюдения общеобязательных требований, которые в соответствии с положениями действующего законодательства направлены на надлежащее содержание общего имущества МКД, независимо от того, упоминаются ли в договоре управления соответствующие конкретные действия (в случае управления МКД управляющей организации) и имеются ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме.

Поскольку периодичность ремонта подъездов нормативно установлена, то отсутствие решение собственников помещений МКД о проведении положенных текущих ремонтов подъездов не освобождает управляющую организацию от выполнения такого ремонта подъездов, поскольку выполнение данных работ установленные нормативными требованиями к содержанию и эксплуатации общего имущества МКД, и не зависит от принятия или не принятия собственниками решения.

Что же касается доводов управляющей компании о недостаточности денежных средств на проведение текущего ремонта подъездов, то они являются несостоятельными, поскольку пункт 29 совершенно точно устанавливает, что расходы за содержания жилого помещение определяются в размере, обеспечивающем содержание ОИ в МКД в соответствии с требованиями законодательства РФ. Отсутствие финансирования на проведение текущего ремонта не освобождает лиц, ответственных за содержание, от обязанности по содержанию общего имущества в МКД в надлежащем состоянии. Однако управляющие компании не спешат с косметическим ремонтом, либо предлагают собственникам провести ремонт в рамках софинансирования. И в очень редких случаях - в рамках статьи содержание жилого фонда.

Вот как один из председателей ТСЖ объясняет подобный подход к решению вопроса:

- Почему предлагаем софинансирование? Все очень просто. Если провести ремонт в рамках статьи расходов содержания жилья, то через месяц все отремонтированные подъезды будут убиты. А вот когда собственники вложат свои средства, то есть проведут ремонт в рамках софинансирования, они станут более бережно относятся к имуществу. Второе - если делать ремонт за счет статьи содержания жилого фонда, то мы его делаем только в рамках статьи 290. То есть, восстанавливаем лакокрасочное покрытие, а это мало кого устраивает. Люди хотят покраску в два слоя, плитку, чтобы все было супер-пупер. Но, тогда ребята, давайте вместе соберемся, сложимся и проведем качественный ремонт.

Здравствуйте, приехали! Это называется нашим же салом и нам по мурсалам. Законодательством установлен целый спектр обязанностей УК в части содержания общего имущества МКД. Наемная компания, согласно заключённым договорам, обязана следить за домовым имуществом и вовремя проводить необходимые работы. И если следовать букве закона и договора, то наши подъезды должны если уж не блистать, то хотя бы выглядеть более-менее прилично. На деле в них порой и заходить-то страшно, настолько это удручающее зрелище.

В иных домах собственники фактически за свои деньги проводят ремонт, вопрос возврата средств нередко остается открытым. УК опять-таки ссылаются на нехватку средств. Вопрос за чей счет должен проводиться текущий ремонт в подъезде, не вызывает сомнений. Разумеется, за счет средств ежемесячных выплат по статье «содержание жилого фонда». Так почему этих средств не хватает УК для проведения ремонта подъезда хотя бы раз в пять лет? И все чаще у горожан возникает вопрос – почему УК не спешат исполнять свои прямые обязанности, то есть, полностью финансировать эти работы, а каждый раз пытаются навязать собственникам провести ремонт вскладчину?

Руководитель ООО «Сервис 3» в частной беседе мне сказал, что люди должны отвечать рублем и участвовать в софинансировании. А разве горожане ежемесячно при оплате коммунальных платежей не участвуют? Получается, что жильцам предлагают профинансировать ремонтные работы дважды: один раз – при ежемесячной оплате коммунальных услуг в строке «содержание жилфонда», а второй раз – когда соседи по подъезду скидываются непосредственно на обновление своих общих стен. УК сделает подгонку под стандарты проверяющих органов. Не дороговато ли получается за побелку-покраску?

А где же деньги, вычитаемые с собственников по вышеуказанной статье?.. Впрочем, неизбалованный наш народ рад порой тому, что коммунальщики в кои-то веки озаботились подрихтовать пару первых этажей в подъезде. Как мало для счастья надо, если после почти 30-летнего перерыва в доме по Магистральной, 34 наконец-то оштукатурили и покрасили стены, подлатали полы и вставили новые стеклопакеты. Воодушевленные жильцы ринулись с благодарственным письмом на директора УК в редакции СМИ: отец родной, благодетель наш, что бы мы без тебя!..

- Да ведь это прямая обязанность УК, за что же вы им благодарности пишите?

Ответ поразительный: у нас только два этажа отремонтированы, а если они прочитают в СМИ наше письмо, может в следующем году сделают ремонт во всем доме.

Тут, как говорится, без комментариев!