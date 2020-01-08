Третья Мировая война — это мечта россиянина забыться и снять с себя ответственность за свою жизнь. Но этого не будет. Фото utro.ru

С любопытством наблюдал за тем, как народ в соцсетях в течение новогодних выходных с каким-то удивительным упоением рассуждал о том, что вот-вот уже начинается Третья Мировая война. Мол, ну все, пока мы спали и гуляли – началось.

Удивительным в этих сентенциях мне показалось то, что про потенциальный глобальный конфликт люди высказываются с какими-то нотками предвосхищения, и в меньшей степени со страхом. И тут я понял, почему это так: начало Третьей Мировой для россиянина – это нечто, позволяющее (в фантазиях, не в реальности, мы не знаем, как может выглядеть настоящая большая война в XXI веке, а только предполагаем) забыть и списать всю нашу жуткую бытовую и социальную реальность.

Представляя себе глобальное месиво, россиянин думает не об ужасе и смерти, а о том, что больше не надо будет переживать из-за дорожающих продуктов и ЖКХ, пенсионной реформы (пенсии уже точно не будет, все умрут), рвущихся труб, раздолбанных дорог, устройства детей в детские сады. В легкомысленных сиюминутных мечтах измученного каникулами и жизнью российского обывателя Третья Мировая – это какое-то продление новогодних праздников, снятие с себя ответственности за свое существование и перекладывание оной на высшие силы. Легко, удобно и приятно.

Огорчу. Начнем с того, что Третьей Мировой не будет. Или, как говорит Алексей Венедиктов на «Эхе Москвы», она уже идет, но только в формате локальных противостояний и террористической активности, но все же – мир уже пережил фронтальные противостояния передовых государств с вовлечением многомиллионных армий и боевой техники. Вернуться к этому будет очень и очень сложно, и если это случится – то далеко не сегодня.

А это значит, что после выхода с каникул каждому из нас снова предстоит долгий и трудный бой за устройство своей жизни, выбивание качественных услуг ЖХК и работы чиновников, штыковые атаки на очереди в детских садах и школах, танковые рейды за акциями в магазинах, чтобы не разорить семейный бюджет, а также мучительное стратегическое планирование для повышения своих доходов. Это я не говорю о таких страшных штуках, которые действительно влияют на нашу действительность, как выборы или другие внутренние политические события.

Вот куда надо сейчас направлять свои силы и внимание. А на Ближнем Востоке или где там еще без нас разберутся, и происходящее там нас не коснется. Расходимся.