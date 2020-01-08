16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9057   EUR  69,3777  

​Третьей Мировой не будет

Третья Мировая война — это мечта россиянина забыться и снять с себя ответственность за свою жизнь. Но этого не будет. Фото utro.ru
Третья Мировая война — это мечта россиянина забыться и снять с себя ответственность за свою жизнь. Но этого не будет. Фото utro.ru

С любопытством наблюдал за тем, как народ в соцсетях в течение новогодних выходных с каким-то удивительным упоением рассуждал о том, что вот-вот уже начинается Третья Мировая война. Мол, ну все, пока мы спали и гуляли – началось.

Удивительным в этих сентенциях мне показалось то, что про потенциальный глобальный конфликт люди высказываются с какими-то нотками предвосхищения, и в меньшей степени со страхом. И тут я понял, почему это так: начало Третьей Мировой для россиянина – это нечто, позволяющее (в фантазиях, не в реальности, мы не знаем, как может выглядеть настоящая большая война в XXI веке, а только предполагаем) забыть и списать всю нашу жуткую бытовую и социальную реальность.

Представляя себе глобальное месиво, россиянин думает не об ужасе и смерти, а о том, что больше не надо будет переживать из-за дорожающих продуктов и ЖКХ, пенсионной реформы (пенсии уже точно не будет, все умрут), рвущихся труб, раздолбанных дорог, устройства детей в детские сады. В легкомысленных сиюминутных мечтах измученного каникулами и жизнью российского обывателя Третья Мировая – это какое-то продление новогодних праздников, снятие с себя ответственности за свое существование и перекладывание оной на высшие силы. Легко, удобно и приятно.

Огорчу. Начнем с того, что Третьей Мировой не будет. Или, как говорит Алексей Венедиктов на «Эхе Москвы», она уже идет, но только в формате локальных противостояний и террористической активности, но все же – мир уже пережил фронтальные противостояния передовых государств с вовлечением многомиллионных армий и боевой техники. Вернуться к этому будет очень и очень сложно, и если это случится – то далеко не сегодня.

А это значит, что после выхода с каникул каждому из нас снова предстоит долгий и трудный бой за устройство своей жизни, выбивание качественных услуг ЖХК и работы чиновников, штыковые атаки на очереди в детских садах и школах, танковые рейды за акциями в магазинах, чтобы не разорить семейный бюджет, а также мучительное стратегическое планирование для повышения своих доходов. Это я не говорю о таких страшных штуках, которые действительно влияют на нашу действительность, как выборы или другие внутренние политические события.

Вот куда надо сейчас направлять свои силы и внимание. А на Ближнем Востоке или где там еще без нас разберутся, и происходящее там нас не коснется. Расходимся.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:21, просмотров: 2946, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:55
Какая война?! тигр то бумажный!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:23
Будет сразу четвертая Мировая.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники

​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники
Минувший год запомнился сургутянам резонансными происшествиями
Анастасия Якупова 07 января в 10:15
3085 1
Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка

Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка
Cамые волнующие и обсуждаемые материалы портала в 2019 году
Константин Шперлинг 07 января в 10:02
1685 1
​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву
Анастасия Якупова 06 января в 12:24
8045 0
Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Редакция СИА-ПРЕСС 06 января в 10:00
1589 1
​Кладбищенские заборы

​Кладбищенские заборы
Возможно, Варламову наши «поросячьи» заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Теперь на их месте депрессивные темно-зеленые заборы
Альберт Исмагилов, сургутянин 05 января в 14:54
1958 1
Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году
Редакция СИА-ПРЕСС 05 января в 12:57
3464 0
Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Чем занималась дума Сургута в 2019 году
Илья Низовских 05 января в 09:00
1380 2
Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию
Юрий Нуреев 05 января в 03:19
2728 6
​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян

​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян
Анастасия Якупова 04 января в 16:31
1915 0
Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?
Самой обсуждаемой сплетней стало изменение адреса главного офиса СНГ
Анастасия Якупова 04 января в 11:19
15245 9
​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута

​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 09:36
1213 0
​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год

​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год
Топ-менеджеры менялись во власти, бизнесе и образовании
Дмитрий Щеглов 03 января в 09:39
4991 2
​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке

​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке
Кому грядущий год принесет удачу и легкие деньги, а кому прищемит хвост
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 13:09
1892 1
Редакция СИА-ПРЕСС поздравляет всех с Новым 2020 годом!

Редакция СИА-ПРЕСС поздравляет всех с Новым 2020 годом!

Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2019 в 18:00
1271 0
Главный итог 2019 года

Главный итог 2019 года
Сегодня вы можете спорить с кем-то о Сирии, а завтра стоять рядом с ним в митинге за сохранение сквера, прилегающего к вашему дому, чтобы там не построили магазин или шиномонтажку
Дмитрий Щеглов 31 декабря 2019 в 14:16
1951 4
Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы!

Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы!
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2019 в 12:51
1370 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика