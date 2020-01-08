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Новогодние каникулы в Сургуте

Горожанам не хватило горок и праздничного оформления

фото vk.com/glavasurguta
фото vk.com/glavasurguta

Сургутяне в соцсетях делятся впечатлениями от новогодних каникул. В том числе обсуждают праздничное оформление города, ледовые городки, катки и горки. Большинство отзывов критические – сургутянам явно не хватило яркой иллюминации и простых детских развлечений.

«В центре рядом с филармонией еще нормально, а в микрорайонах совсем ничего нет, окраинам и так сойдет»;

«Поехали в Старый Сургут покататься на горке. Очень долго ждали автобус, больше получаса. Дети замерзли. В Старом Сургуте заплатили за вход (50 – за ребенка, 70 – за взрослого), зашли, посмотрели, потолкались в очереди на горку, дети прокатились два раза и больше не захотели. Ушли домой без настроения»;

«По городу вообще мало горок, везде толкучка ужасная. Могли бы побольше сделать. Так и не покатались толком», - пишут пользователи в городских пабликах.

Одной из самых посещаемых площадок стала площадь у филармонии – здесь сургутяне предпочитали фотографироваться в новогоднем антураже.

В ИКЦ «Старый Сургут» приходили с детьми покататься с горки и на коньках, посмотреть на ледовый городок. Однако многие горожане отмечают не слишком хорошее качество льда на катке, недостатки сервиса в пункте проката, большие очереди и маленькие горки. Также неприятно удивило то, что за вход на территорию комплекса нужно заплатить.

А самой популярной горкой, судя по отзывам в соцсетях, можно назвать горку в ледовом городе за ЖК «Возрождение». Из-за наплыва посетителей жители комплекса испытывают серьезные проблемы с парковкой и въездом-выездом с территории. Не желаю стоять в огромной очереди, сургутяне придумали здесь же кататься со стилобата, а это уже небезопасно.

Многие пользователи соцсетей отмечают, что, учитывая обнаружившиеся дефициты, на следующий год можно потратить меньше денег на ледовые скульптуры, световые инсталляции и елки. А лучше сделать больше горок для детей, ведь они куда больше хотят кататься, а не селфиться на красивом фоне.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 1172, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:54
Кому нужны эти огоньки и подсвеченные фигурки из люда?!
Взрослым? Может детям?! Что взрослые, чи дети ,задерживаются возле них не более 2-5 мин, сделать фото и все... Дальше все идут кататься с горок. Люди идут кататься с горок, даже не на коньках, горка - наше все в данное время. С ними проблема, они маленькие и очереди такие, что проще в "мавзолей" попасть, чем несколько раз прокатиться ребенку с нее. Но чего у нас мало рукотворного - в достатке природного. Стилобат тому пример. Много разного пути на нем есть, от простого до экстремального...
Люди катаются и довольные. Даже торговлю организовали, горячем чаем и снедью. Ханты подсуетились, катают на оленях всех желающих за 250 рублей. Дорого это или нет?! Не знаю, но катаются и очередь небольшая ез желающих есть всегда.. Сам там был, катался не казенной горке с природной. Доволен!!! Может как говорит автор статьи хватить делать то , что красиво, эффектно но ни какой пользы не имеет?! Пора уже повернутся к людям правильным местом а не рапортовать об освоении очередных бюджетных средств..

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