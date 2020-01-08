Новогодние каникулы в Сургуте

Сургутяне в соцсетях делятся впечатлениями от новогодних каникул. В том числе обсуждают праздничное оформление города, ледовые городки, катки и горки. Большинство отзывов критические – сургутянам явно не хватило яркой иллюминации и простых детских развлечений.

«В центре рядом с филармонией еще нормально, а в микрорайонах совсем ничего нет, окраинам и так сойдет»;

«Поехали в Старый Сургут покататься на горке. Очень долго ждали автобус, больше получаса. Дети замерзли. В Старом Сургуте заплатили за вход (50 – за ребенка, 70 – за взрослого), зашли, посмотрели, потолкались в очереди на горку, дети прокатились два раза и больше не захотели. Ушли домой без настроения»;

«По городу вообще мало горок, везде толкучка ужасная. Могли бы побольше сделать. Так и не покатались толком», - пишут пользователи в городских пабликах.

Одной из самых посещаемых площадок стала площадь у филармонии – здесь сургутяне предпочитали фотографироваться в новогоднем антураже.

В ИКЦ «Старый Сургут» приходили с детьми покататься с горки и на коньках, посмотреть на ледовый городок. Однако многие горожане отмечают не слишком хорошее качество льда на катке, недостатки сервиса в пункте проката, большие очереди и маленькие горки. Также неприятно удивило то, что за вход на территорию комплекса нужно заплатить.

А самой популярной горкой, судя по отзывам в соцсетях, можно назвать горку в ледовом городе за ЖК «Возрождение». Из-за наплыва посетителей жители комплекса испытывают серьезные проблемы с парковкой и въездом-выездом с территории. Не желаю стоять в огромной очереди, сургутяне придумали здесь же кататься со стилобата, а это уже небезопасно.

Многие пользователи соцсетей отмечают, что, учитывая обнаружившиеся дефициты, на следующий год можно потратить меньше денег на ледовые скульптуры, световые инсталляции и елки. А лучше сделать больше горок для детей, ведь они куда больше хотят кататься, а не селфиться на красивом фоне.