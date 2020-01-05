​Кладбищенские заборы

Когда блогер Илья Варламов первый раз посетил Сургут, дабы обозревать город, он назвал розовые тротуарные заборчики города «поросячьими». Городская администрация приняло это весьма серьезно, как будто это сказал всемирный архитектор и дизайнер. Заборчики начали менять, ставить темные – «кладбищенские», именно так их назвали жители города.

Сейчас везде сплошная неразбериха, где-то старые «поросячьи», перекрашенные в депрессивный темно-зеленый цвет, в других местах возле дорог кладбищенские, секции которых выпадают, а где-то заборов вовсе нет (потому что заезжий блогер посчитал, что их слишком много). Во дворах, куда еще не дошла рука администрации, все еще розовые «поросячьи».

Жители города приняли это изменение весьма болезненно, потому что им старые заборы нравились, они поднимали настроение в сером городе, красиво смотрелись зимой в снегу, были в едином стиле.

А всего-то Илье Варламову нужно было, как сейчас говорят, «поднять хайп», чтобы на него обратили внимание. Обычный ход блогера. Он обозревает города, критикует в негативе — это его стиль. Сколько Варламов объездил городов России, ничего полезного не сделал.

Зачем было его слушать и так серьезно воспринимать? Приехал, за пару дней оценил и уехал. Второй приезд с БДСМ («большая дорога с мэром») – обычное блогер-шоу. Ничего.

Возможно, ему эти заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Даже его фамилия об этом говорит: Варламов – «варвар, ворчун». Ну это мое личное мнение, горожанина, который здесь живет.