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Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Друзья, предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию. Хотя, казалось бы, из-за чего сыр-бор-то? 50 рублей — невеликие деньги за билетик в настоящий сургутский Провал (чтоб он не проваливался, да), поэтому будьте любезны, отстойте очередь на входе, купите проходку, покажите ее веселой тетеньке и…

Здесь зрители аплодируют, аплодируют… кончили аплодировать. Потому что теперь они заняты делом: поражаются тому, что получили за свой полтос. Итак…

1. Елка стандартная типа «конус».

2. Небольшой каток.

3. Несколько подсвеченных ледяных скульптур.

4. Надувная фигура Деда Мороза.

5. Тантамареска с Дедом Морозом и Снегурочкой и логотипом «Ретро FM».

Ну, вроде все. Что, вам мало?! Ну окей, давайте шестым пунктом включим в список развлечений расчищенные дорожки — гулять так гулять!

Так, ненасытные мои, не надо возмущаться. Кто сказал, что все перечисленное — это стандартный набор любого бесплатного снежного городка где-нибудь в спальном районе? Это Сургут, нефтяная столица страны, — чтобы понять разницу между дорогим и недорогим новогодним удовольствием, милости просим на площадь у Театра СурГУ. Здесь к вашим услугам:

1. Темная елка с необходимым минимумом огоньков; да, за бесплатно вот вам не иллюминация, а энергосбережение, поэтому территорию снежного городка освещают холодные белые фонари: дёшево и сердито. Несмотря на то, что уже явно смеркалось, горели только означенные фонари, а ёлка гордо стояла во тьме.

2. Небольшой каток вокруг елки.

3. Парочка ледяных горок.

4. Несколько скульптур одинаковой степени (не)выразительности; несмотря на уже явные сумерки, мне не удалось узнать, подсвечиваются они или же энергосбережение и тут показало горожанам свой кукиш.

Выходя с территории, я заметил еще надпись «Южная Америка» на одной из стен, которыми обнесен городок. Не знаю, какое отношение данный континент имеет к креативу, наверченному на площади... ну, наверное, какое-то имеет. Хотя по мне так можно было бы написать любое слово — у меня сходу несколько вариантов родилось, но, кажется, ни один из них не пройдет никакую цензуру.

Хотя нет, одно слово вполне приличное: «ПОЗОРИЩЕ».

Что за бесплатно, что за полтинник. С Новым годом, администрация, спасибо за прекрасное украшение нашего замечательного города!


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Сегодня в 03:19, просмотров: 321, комментариев: 0


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Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию
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