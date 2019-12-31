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Главный итог 2019 года

Фото Е.Ярового
Фото Е.Ярового

Подводя итоги 2019 года, хочу поговорить о нас с вами. Мне кажется, что уходящий год стал переломным с точки зрения самоощущения россиян, общество стало чувствовать себя в некоем новом качестве. Например, мы поняли, что, объединившись, можно как-то изменить реальность вокруг себя. Иногда (к сожалению, пока не всегда) вытащить невиновного ни в чем человека из тюрьмы, иногда повлиять на стройку в своем микрорайоне, изредка даже провести в думу какого-то своего депутата, причем с пониманием, что именно он в этой думе должен делать.

Пока это – лишь робкие попытки общества влиять на происходящее в стране. Не всегда удачные, не всегда организованные, отчасти неуклюжие, но местами – отчаянно смелые и неожиданно эффективные.

Я сейчас не столько про протесты, сколько про объединение. Много ли было протеста в кейсе с будущим сургутским автовокзалом? Не так уж и много – одна акция с «обниманием леса». Но как только люди объединились вокруг общего интереса и осознали, что они вообще-то сила, с ними начался диалог. И диалог прошел успешно – судя по тому, что активные участники процесса со стороны общества и власти пришли к взаимному пониманию.

Мне кажется, что это – главный итог и символ года. Не митинги, не уголовные дела, не попытки заблокировать интернет или запретить все, что еще более-менее не запрещено, а медленно, но верно просыпающееся гражданское сознание.

В связи с этим хочу, чтобы вы, выйдя во двор в новогоднюю ночь фейерверков, посмотрели на своих соседей. Вы увидите много разных людей. Кто-то из них может любить власть и ругать оппозицию, кто-то – наоборот. Кому-то кажется, что ходить на выборы бесполезно, кому-то – нет. Кто-то за закон о профилактике домашнего насилия, кто-то против, а кто-то вообще про это ничего не знает. Кто-то любит компьютерные игры, кто-то – копаться в своей машине в гараже, а кому-то прикольнее собирать монетки. И так далее.

У нас очень много разнообразных интересов. Сегодня вы можете спорить с кем-то о Сирии, а завтра стоять рядом с ним в митинге за сохранение сквера, прилегающего к вашему дому, чтобы там не построили магазин или шиномонтажку.

Поэтому желаю нам всем видеть в согражданах больше хорошего, воспринимать людей с другими взглядами не как врагов, а как равных собеседников, с которыми можно и нужно общаться и находить точки соприкосновения. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие годы нашу страну ждут довольно бурные события, пережить которые с минимальными потерями можно будет как раз при помощи моего новогоднего пожелания.

С наступающим 2020 годом!


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Сегодня в 14:16, просмотров: 330, комментариев: 1


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 15:16
Да , Дмитрий когда- нибудь будет правда про выборы , например царя -батюшки, про вбросы , как мертвые души голосовали, про викторины и розыгрыши всякие и за что Киндер Сюрпиз получил героя России скандал будет как с допингом и осуждение всего этого народом ,но это в будущем.

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