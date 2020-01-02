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​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке

Кому грядущий год принесет удачу и легкие деньги, а кому прищемит хвост

Символ 2020 года по восточному календарю — Белая Металлическая Крыса. Она отличается упорством, стойкостью и хитростью. Решительный зверек всегда достигает целей, сохраняя в приоритете семью. Крыса бережет свою норку, а значит в грядущем году у каждого будет возможность улучшить жилище или даже переехать. Символ будет благоволить всем, кто готов трудиться и использовать все шансы, которые предложит грядущий год. Но как бы Крыса не была добра, нужно помнить, что жизнь зависит не только от звезд.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если Овнам удастся преодолеть свою лень и страх, они смогут свернуть горы. Как только перестанете распыляться на мелочи — откроются новые возможности. Раскрытие своих способностей принесет Овнам счастье.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, не торопитесь открывать свое сердце пришедшим в вашу жизнь людям — первое впечатление о них может быть обманчивым. Также в вас проснется неудержимая страсть к расточительству: захочется обновок, красивой мебели, украшений. Благодаря увеличившимся потребностям, придется задуматься о новых источниках дохода. И в поисках заработка вам будет способствовать только удача.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этом году перед Близнецами часто будет вставать выбор. В таких случаях придется делать его самостоятельно, не прислушиваясь к мнению тех, кто вас окружает. Самостоятельность и решительность в 2020 году — как раз те черты, которые позволят добиться хорошего результата

Рак (22 июня — 22 июля)

Тот самый бесплатный сыр, но без жертв для собственного здоровья ожидает Раков в грядущем году. Легкие деньги и путешествия станут для вас частой и приятной неожиданностью. А тот клубок проблем, в котором вы так долго не могли разобраться, распутается, стоит вам только этого пожелать. Кстати, о жалобах на здоровье тоже можете забыть — хронические недуги отступят, чтобы дать вам возможность наслаждаться жизнь по полной.

Лев (23 июля — 21 августа)

Хладнокровные Львы в этом году смогут влюбиться или даже завести семью. Не стоит уповать только ум и рассудок, ведь 2020-й будет крайне эмоциональным годом для вас. Отбросьте сомнения и дайте чувствам решать за вас. Но если дело коснется движения по карьерной лестнице, придется включить голову, а также обратить внимание на тех, кто вас окружает на работе.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам стоит начать паковать вещи, ведь уже в этом году вас ждет переезд. Запаситесь трудолюбием — хорошая работа на новом месте вам обеспечена. Все перемены в этом году будут глобальными и приведут к лучшему.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы продемонстрируют окружающим свои управленческие таланты. Возглавляя или создавая какой-либо проект, будьте уверены — он просто обречен на успех. Но не факт, что ваш труд заметит и оценит начальство, поэтому не рассчитывайте серьезно обогатиться в 2020 году. Считайте, что работаете на будущее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В 2020-м Скорпионов ждет настоящее чудо, которое будет радовать их до самого конца года. Но в сезон простуд вам придется не просто, поэтому не стоит переохлаждаться и забывать об укреплении иммунитета.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Звезды настоятельно рекомендуют представителям этого знака собраться с мыслями и перестать спешить. Принимая спонтанные решения, велик шанс упустить новые возможности и потерять то, что действительно важно для вас. Риск в этом году может обойтись Стрельцам слишком дорого. Зато в дом Крыса принесет вам мир и покой.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Год Крысы научит Козерога зарабатывать деньги и грамотно ими распоряжаться. Если представители знака захотят влезть в какую-то сомнительную финансовую аферу, звезды намекнут им, что делать этого не стоит. В 2019 году Козерогу вообще захочется многое успеть и тут не обойтись без плана, поэтому не стоит полагаться на случай.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Креативность в 2020-м у Водолеев будет бить ключом. Все ваши творческими планы исполнятся, а новые идеи будут исключительно успешными. Однако не все в трудовой сфере будет гладко — коллеги могут подвести. Звезды рекомендует полагаться только на свои силы, тогда вас не обойдут стороной и финансовые прибавления.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы привыкли, что их планы вкупе с личным обаянием позволяют быстро добиться успеха. Они уверенны, что фортуна всегда будет на их стороне. Но в год Крысы об этом придется забыть — сложные ситуации заставят Рыб отказаться от комфорта и привычного распорядка дня.


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02 января в 13:09, просмотров: 1366, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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02 января в 18:07
Гороскоп-гороскопом, но увы он так сказать вступит в силу только с восходом солнца 23 февраля... А пока изучаем старый гороскоп ..

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