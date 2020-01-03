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​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год

Топ-менеджеры менялись во власти, бизнесе и образовании

Фото А. Оверчука
Фото А. Оверчука

Уходящий 2019 год обошелся без крупных кадровых революций и потрясений, но важные перемены в составе руководителей исполнительной власти, бизнеса и образования в Сургуте и Югре были. СИА-ПРЕСС сделал подборку самых важных отставок и назначений в нашем регионе.

Наталья Алешкова

Как ни парадоксально, но замглавы Сургута Наталья Алешкова официально покинула администрацию города только в середине 2019 года. Ранее ее должность как бы сократили, но в это время она была в декрете, поэтому решение главы некоторое время оспаривала в суде, но все же победила, восстановилась на работе и тут же написала заявление об увольнении.

Владимир Шмидт

Новый заместитель главы Сургута по строительству Владимир Шмидт – выходец «Тюменьэнерго», там он был начальником строительного департамента. Говорят, в администрацию его пригласил лично мэр Вадим Шувалов. Должность зама по стройке до этого пустовала почти год – предшественник Шмидта Роман Меркулов ушел в отставку в августе 2018 года.

Александр Пелевин – Анна Томазова

Замглавы Сургута по социальным вопросам Александр Пелевин был одним из мастодонтов администрации – он работал там с 2004 года, а заместителем стал в 2012 году. Ушел он по собственному желанию, решение это, как сам сказал, принял давно. Его заменила директор департамента образования Анна Томазова – сначала как врио, а потом на постоянной основе.

Александр Ерохов – Владимир Бабушкин – Руслан Кондрашов

В мае глава УВМД Сургута Александр Ерохов, возглавлявший ведомство в течение восьми лет, ушел в отставку (в дальнейшем перешел на работу в окружной главк). Пост начальника временно занял его зам Владимир Бабушкин, но из-за ряда скандалов он покинул должность (зато позже стал советником главы Сургута), и на совсем короткий срок главой УМВД Сургута стал другой зам Юрий Сероштан. После городу назначили постоянного начальника – полковника Руслана Кондрашова, который ранее работал в органах на Ямале и в Карелии.

Надежда Коноплина – Владислав Засыпкин

Бессменный ректор Сургутского Государственного педагогического университета Надеджа Коноплина в начале 2019 года ушла на пенсию. Именно она за 33 года (со дня основания в 1986 году) существования этого учреждения руководила им и подняла с педучилища до колледжа, института и университета. Новым ректором стал зам Коноплиной Владислав Засыпкин.

Юрий Валгушкин – Сергей Солод

Юрий Валгушкин, исполнявший обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства с августа 2018 года, когда с поста ушел Алексей Усов, в 2019 году вернулся на прежний пост замдиректора ДАиГ. А руководителем структуры стал Сергей Солод (на фото), до этого 12 лет руководивший городским Бюро технической инвентаризации.

Михаил Ющенко

Михаил Ющенко по итогам конкурсного отбора возглавил управление физкультуры и спорта Сургута. Ранее, в конце декабря 2018 года, с этого поста со скандалом ушел Шамиль Лукманов. Примечательно, что два года назад Ющенко ушел из администрации именно с должности начальника управления спорта, отдав это кресло Лукманову. Как выяснилось, временно.

Игорь Газизов – Олег Черемисин

Главный дорожник Сургута Игорь Газизов покинул городскую администрацию, где работал 16 лет, и пошел на повышение – его назначили замдиректора управления автомобильных дорог Югры. Его место в Сургуте занял начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Олег Черемисин.

Валерий Татарчук – Сергей Сидоров

Ветеран «Сургутнефтегаза», работавший в должности заместителя гендиректора компании с 1997 года Валерий Татарчук (на фото) ушел на пенсию. На предприятии он курировал социальную инфраструктуру. Вместо Татарчука был назначен неизвестный внешней аудитории начальник торгово-производственного управления компании Сергей Сидоров.

Игорь Иванов – Олег Ваховский

Игорь Иванов был гендиректором «Газпром трансгаз Сургута» 12 лет, но в мае уходящего года ему не продлили контракт – вместо него был назначен замдиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ранее работавший в аналогичной структуре Югорска Олег Ваховский. Иванов официально вышел на пенсию и сохранил должность депутата Тюменской областной думы.

Фануза Арсланова

Замгубернатора Югры Фануза Арсланова не была особо известна в Сургуте и даже регионе из-за того, что курировала представительство округа в федерации и все время находилась в Москве. Но это был проверенный член команды Натальи Комаровой – Арсланова работала ее замом с 2010 года. В августе она ушла на пенсию, замену для нее пока не подобрали.

Ольга Белоножкина – Анатолий Уткин

Замгубернатора Югры и начальник аппарата главы региона Ольга Белоножкина покинула должность в феврале. Она занимала этот пост с 2015 года. Более полугода должность зама – главы аппарата была вакантной, а в сентябре это кресло занял Анатолий Уткин, который до этого семь лет возглавлял департамент управления имуществом Югры.


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03 января в 09:39, просмотров: 3202, комментариев: 2


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Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
03 января в 18:06
Топ- менеджеры корпораций, ректор СурГПУ узнаваемые и заслуженные люди в Сургуте. Они продолжают работать один в качестве Советника Генерального директора ПАО « Сургутнефтегаз» другой в Областной Думе, соответственно. Ректор СурГПУ вероятно является Президентом. То есть опыт их востребован и они продолжают активно участвовать в жизни Сургута. Ротации в МВД понятны. Что касается ротация городских чиновников, также как и окружных для простого обывателя малоинтересны и малоинформативны. В любом органе управления города или региона происходят какие-то перестановки, ну и что от этого меняется в жизни простого обывателя? Ещё бы это был человек, который сделал своё имя в Сургуте или в ХМАО своими делами на благо города или региона. А так прочитал и принял к сведению. Непонятно хорошо это или плохо для города Сургута и для его жителей.
йося
не нравится
03 января в 22:15
2020, будет более урожайным

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