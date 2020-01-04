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​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Глава Сургута Вадим Шувалов подвел итоги уходящего года в своей итоговой пресс-конференции. Мы собрали, что градоначальник посчитал главным для города в 2019 году.

Бюджет и народ

Казна Сургута составила 28 миллиардов рублей, все статьи доходов и расходов к 31 декабря будут выполнены на 100 процентов, заверил Шувалов.

В 2019 году город перешагнул отметку в 400 тысяч населения — официально в Сургуте проживают 405 тысяч граждан, и еще 47 тысяч стоят на миграционном учете. «Мы уже сейчас живем практически в полумиллионнике и обеспечиваем всех работой. Думаю, официально станем таким городом раньше заявленного 2030 года. Возможно, уже к 2025-му», — заявил Шувалов.

Дороги и миллиарды

Предмет особой гордости городской власти в 2019 году — рекордный объем финансирования на ремонт и строительство дорог — более миллиарда рублей. На эти деньги в Сургуте привели в порядок 14 участков дорог площадью 370 тысяч квадратных метров, плюс еще «Сургутнефтегаз» за свой счет отремонтировал семь участков в 40 тысяч квадратов.

Но глава признал, что несмотря на эти успехи, в этой сфере не все так радужно — жилая застройка растет быстрее, чем дорожная сеть. Поэтому город будет строить новые дороги и перераспределять нагрузку с существующих.

Дольщики и жилье

В 2019 году в Сургуте ожидается введение 200 тысяч квадратных метров жилья, для 422 семей из программ улучшения жилищных условий администрация купила квартиры, а на очереди осталось 244 ветхих и аварийных дома. Снести их Вадим Шувалов планирует к 2024 году.

А вот ситуацию с дольщиками, которые не могут получить свои квартиры, глава города назвал одной из главных проблем Сургута. Сейчас трудности с завершением стройки испытывают 14 домов, часть из них двигаются к разрешению, а несколько остаются в подвешенном состоянии.

Дети, площади и парки

В новейшей истории Сургута наступил момент, когда, наконец, в городе есть места в детсадах для всех детей с полутора до семи лет. Также впервые за много лет построена новая школа, еще три находятся в процессе возведения, две проектируются.

Город взялся за строительство новой главной площади, которая разместится между «Газпром трансгазом» и главным корпусом СурГУ. Появился один новый парк в 31-м микрорайоне, администрация почти готова к модернизации парка «За Саймой» и вместе с нефтяниками модернизирует «Кедровый лог».


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Сегодня в 09:36, просмотров: 199, комментариев: 0


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