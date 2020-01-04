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Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

Самой обсуждаемой сплетней стало изменение адреса главного офиса СНГ

Так как слух обсуждался весной уходящего года, некоторые называли информацию о переезде очередным «сезонным обострением». Фото: А. Андронов
Так как слух обсуждался весной уходящего года, некоторые называли информацию о переезде очередным «сезонным обострением». Фото: А. Андронов

Самым громким слухом 2019 года стал возможный переезд компании Сургутнефтегаз в Санкт-Петербург. В ряде СМИ прошла информация о переводе главного офиса градообразующего предприятия в культурную столицу. Официально информацию об этом в СНГ журналистам не подтвердили и не опровергли, но в итоге нефтяники остались в Сургуте.

При этом, сотрудники, которые беседовали с корреспондентом СИА-ПРЕСС сильно сомневались, что компания сменит свой текущий адрес. Также они отмечали, что в самом офисе разговоров о переезде нет. Источники говорили, что ключевые решения в Сургутнефтегазе принимают два-три главных руководителя, и между ними и средним/младшим звеном предприятия — непреодолимая пропасть.

Интересно, что эксперты сошлись во мнении: пока гендиректор Владимир Богданов у руля, никакого перевода не случится. «Если будет переезд, вряд ли он случится по доброй воле «СНГ» — все производство сосредоточено в Югре и на Ямале. При этом многое в данном вопросе зависит даже не от позиции Владимира Богданова, но сейчас ему удается удержать офис в Сургуте. Когда-нибудь руководство сменится, и что произойдет с нефтяниками после — никому не известно», — высказал опасения компетентный источник.

По некоторым данным, идея переезда СНГ действительно поднималась: якобы эту мысль высказал президент России Владимир Путин узкому кругу лиц. Уточнялось, будто благодаря значительному сопротивлению верхушки Сургутнефтегаза, а также руководства Югры и Тюменской области, тема переезда головного офиса из Сургута в Питер была закрыта.

Кстати, в 2017 году из Сургута в Санкт-Петербург переехал другой недропользователь — компания «Газпром переработка».


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Сегодня в 11:19, просмотров: 183, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 12:04
информацию об этом в СНГ журналистам не повредили и не опровергли,
Не повредили!?, Аа, та вот почему переезд не состоялся

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Мнения

Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

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