Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

В канун нового года всех нас охватывает воодушевление и трепетное ожидание перемен. Сильнее, чем обычно, ощущается тайна времени. Не теряйте ни секунды! Впереди 366 дней, 366 шансов сделать что-то хорошее и запоминающееся для себя, окружающих, родной земли. Покоряйте новые вершины, творите добро, любите жизнь и верьте: в лучшее, в свои силы, в чудеса, которые каждый из нас может совершить сам! А на пути к заветным мечтам воспринимайте трудности как возможности, беритесь за сложные задачи - ведь именно они принесут наибольшее удовлетворение и развитие.

От лица депутатов думы Сургутского района я желаю жителям Югры здоровья, радости, благополучия, всего самого доброго и светлого! Пусть радостное ощущение праздника сохранится в душе на протяжении всего года.