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Что делать, если провалился под лед // ПАМЯТКА

Руководство по выживанию на воде зимой

pixabay.com
pixabay.com

Ежегодно в Югре от провала под лед гибнут люди. Год назад в Нижневартовском районе случилась трагедия на реке Корлики, где утонули трое взрослых и один ребенок. Их унесло течением.

Инспекция по маломерным судам напоминает югорчанам: чтобы не провалиться под лед, нужно соблюдать правила перехода по рекам и водоемам. СИА-ПРЕСС публикует памятку, оформленную по руководству ГИМС:

Что делать, чтобы не провалиться под лед?

Чтобы перебраться через реку, инспекторы рекомендуют (но не обязывают) пользоваться специально оборудованными ледовыми переправами. Если такой нет, а перебраться на другой берег нужно уже сейчас, тогда следует воспользоваться тропами, натоптанными снегоходами и туристами.

Перед тем как выйти на лед, внимательно осмотритесь и наметьте маршрут. Переходить на другой берег нужно по самому короткому маршруту, но путь нужно обдумать так, чтобы обойти трещины, наледи и другие дефекты льда.

Не переходите реку в местах с камышами, кустами и деревьями - под ними не видно состояние льда. Также нужно сохранять бдительность, если на льду лежит свежий снег. Он может скрывать опасные места.

Движение по льду ночью, в сумерках или в тумане, при пурге и снегопаде строго не рекомендуется.

Самое хрупкое место, где шансов провалится больше всего - место сопряжения льда с берегом. Перед тем, как выехать на лед, проверьте его прочность. Это можно сделать, постучав по нему крепкими палками или топором.

Безопасная толщина льда для передвижения снегоходах: не меньше 15 сантиметров без учета снежного покрова.

Если передвигаетесь группой, сохраняйте дистанцию. Если провалитесь, то хотя бы не все сразу.

Что делать, если я все-таки провалился под лед?

  1. Не паникуйте;
  2. Не делайте резких движений;
  3. Старайтесь дышать стабильно;
  4. Широко раскиньте руки в стороны, попробуйте зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в воду с головой;
  5. Течение - главный враг. Если вас унесет под лед, то пиши пропало. Выбирайте положение, учитывая направление течения;
  6. Чтобы выбраться, осторожно заберитесь на край льда без резких движений. Забросьте на край одну ногу, затем другую. Медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу той же дорогой, которой пришли.

Как помочь провалившемуся под лед?

  1. Возьмите длинную палку или веревку. Если ничего нет, то свяжите между собой ремни, одежду, шарфы и тому подобное;
  2. Подползите к обломанному льду, широко раскинув руки;
  3. Громко сообщите тонущему, что вы идете на помощь. Это даст ему силы, чтобы пытаться выжить;
  4. Если вы не один, то не идите вместе. Сохраняйте дистанцию и двигайтесь лежа;
  5. Чтобы не провалиться, вам нужно подложить под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры. Например, лыжи или доски. Сойдет даже фанерный лист;
  6. За три-четыре метра киньте пострадавшему средство спасения из первого пункта;
  7. Не давайте пострадавшему руку. Вы только увеличите нагрузку на лед и, скорее всего, тоже провалитесь;
  8. Вытаскивайте тонущего на лед. Напомните ему, чтобы он двигался без резких движений. Затем ползком выбирайтесь до безопасного места тем же путем, которым пришли.
  9. Доберитесь до теплого помещения. Снимите всю промокшую одежду, дайте пострадавшему сухие вещи. Если есть полиэтилен, то укутайтесь в него - это создаст эффект парника и согреет.
  10. Вызовите скорую помощь.

Если вы любитель зимней рыбалки, то читайте предыдущую памятку СИА-ПРЕСС о том, как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером?


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29 декабря в 12:00, просмотров: 707, комментариев: 0


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