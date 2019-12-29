Что делать, если провалился под лед // ПАМЯТКА

Ежегодно в Югре от провала под лед гибнут люди. Год назад в Нижневартовском районе случилась трагедия на реке Корлики, где утонули трое взрослых и один ребенок. Их унесло течением.
Инспекция по маломерным судам напоминает югорчанам: чтобы не провалиться под лед, нужно соблюдать правила перехода по рекам и водоемам. СИА-ПРЕСС публикует памятку, оформленную по руководству ГИМС:
Что делать, чтобы не провалиться под лед?
Чтобы перебраться через реку, инспекторы рекомендуют (но не обязывают) пользоваться специально оборудованными ледовыми переправами. Если такой нет, а перебраться на другой берег нужно уже сейчас, тогда следует воспользоваться тропами, натоптанными снегоходами и туристами.
Перед тем как выйти на лед, внимательно осмотритесь и наметьте маршрут. Переходить на другой берег нужно по самому короткому маршруту, но путь нужно обдумать так, чтобы обойти трещины, наледи и другие дефекты льда.
Не переходите реку в местах с камышами, кустами и деревьями - под ними не видно состояние льда. Также нужно сохранять бдительность, если на льду лежит свежий снег. Он может скрывать опасные места.
Движение по льду ночью, в сумерках или в тумане, при пурге и снегопаде строго не рекомендуется.
Самое хрупкое место, где шансов провалится больше всего - место сопряжения льда с берегом. Перед тем, как выехать на лед, проверьте его прочность. Это можно сделать, постучав по нему крепкими палками или топором.
Безопасная толщина льда для передвижения снегоходах: не меньше 15 сантиметров без учета снежного покрова.
Если передвигаетесь группой, сохраняйте дистанцию. Если провалитесь, то хотя бы не все сразу.
Что делать, если я все-таки провалился под лед?
- Не паникуйте;
- Не делайте резких движений;
- Старайтесь дышать стабильно;
- Широко раскиньте руки в стороны, попробуйте зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в воду с головой;
- Течение - главный враг. Если вас унесет под лед, то пиши пропало. Выбирайте положение, учитывая направление течения;
- Чтобы выбраться, осторожно заберитесь на край льда без резких движений. Забросьте на край одну ногу, затем другую. Медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу той же дорогой, которой пришли.
Как помочь провалившемуся под лед?
- Возьмите длинную палку или веревку. Если ничего нет, то свяжите между собой ремни, одежду, шарфы и тому подобное;
- Подползите к обломанному льду, широко раскинув руки;
- Громко сообщите тонущему, что вы идете на помощь. Это даст ему силы, чтобы пытаться выжить;
- Если вы не один, то не идите вместе. Сохраняйте дистанцию и двигайтесь лежа;
- Чтобы не провалиться, вам нужно подложить под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры. Например, лыжи или доски. Сойдет даже фанерный лист;
- За три-четыре метра киньте пострадавшему средство спасения из первого пункта;
- Не давайте пострадавшему руку. Вы только увеличите нагрузку на лед и, скорее всего, тоже провалитесь;
- Вытаскивайте тонущего на лед. Напомните ему, чтобы он двигался без резких движений. Затем ползком выбирайтесь до безопасного места тем же путем, которым пришли.
- Доберитесь до теплого помещения. Снимите всю промокшую одежду, дайте пострадавшему сухие вещи. Если есть полиэтилен, то укутайтесь в него - это создаст эффект парника и согреет.
- Вызовите скорую помощь.
Если вы любитель зимней рыбалки, то читайте предыдущую памятку СИА-ПРЕСС о том, как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером?