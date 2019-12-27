В Сургутском районе открылся первый стационарный детский технопарк

26 декабря в центре детского творчества Белого Яра прошло открытие детского технопарка, который позволит юным жителям и гостям поселения развивать навыки программирования, работы с 3D-принтерами и робототехникой.

Для чего нужен технопарк?

Он позволит каждому ребенку или подростку попробовать себя в различных научных и технических сферах.

«Сегодня мы открыли стационарный технопарк. Здесь находится четыре лаборатории. Могу точно сказать, что наш центр по оснащенности технологий не уступает даже московскому аналогу», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Обучающиеся в технопарке получат не только новые знания, но и научатся работать в команде, анализировать информацию и принимать решения, что обеспечит им возможность в будущем стать успешными специалистами в области технологических разработок.

Стоимость объекта

Реализация проекта «Детский технопарк» обошлась районному бюджету в 35 миллионов рублей. Отметим, что стационарная версия является вторым этапом в ходе работ.Первый этап стартовал ровно год назад, когда муниципалитет приобрел за 15 миллионов рублей мобильную версию учреждения, которая побывала в 15 поселениях Сургутского района. Благодаря этому две тысячи детей приняли участие в 163 образовательных мероприятиях. А главное, они прошли и в особо удаленных муниципальных образованиях.

Что в нем есть?

Детский технопарк включает в себя интерактивный музей, студию видеоконференцсвязи, а также лаборатории «Робототехники и Беспилотных летательных аппаратов», «Промышленного дизайна» и «Виртуальной реальности».

«Я занимаюсь роботехникой с сентября. За это время собрал робота, который с помощью джойстика может захватить мяч и подбросить его себе за спину. Я получаю большое удовольствие от занятий здесь», — рассказал ученик МБОУ СОШ №3 Белого Яра Дмитрий Казаков.

Как заявила директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова, с начала 2020 года в образовательных учреждениях Белого Яра будут проводится модульные уроки по технологии именно на базе нового технопарка.

Откроются ли в Сургутском районе аналогичные центры?

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой заявил, что все ожидания от открытия технопарка в Белом Яре оправдались.

«Я думаю, что депутаты нас поддержат в том, чтобы открывать в крупных поселениях не менее одного технопарка в год. Пойдем сначала по крупным поселкам, а со временем дойдем и до маленьких», — заявил глава Сургутского района.

Во время торжественного открытия Андрей Трубецкой на себе проверил работу класса виртуальной реальности. Он, надев VR шлем в формате 360 градусов виртуально "прошелся по коридорам центра детского творчества.

Как отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, сейчас уже разработана аналогичная экскурсия по сельскому поселению Русскинская, а Андрей Трубецкой предложил установить подобные установки с VR маршрутами по поселкам и городам района в аэропортах.

«Поставив такую карту, мы не обеднеем. Даже те, кто пролетом, смогут увидеть наш муниципалитет. Представьте, какой это может быть охват», — добавил глава района.