Уважаемые югорчане, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В конце декабря принято подводить итоги. Отмечу, что достижения, с которыми подошел Окружной кардиодиспансер к финалу 2019 года, отражают высокие возможности югорского здравоохранения в целом. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра остается в числе лидеров в стране по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это итог большой планомерной работы команды профессионалов. Есть в этом заслуга и самих пациентов. Заметно увеличилось число людей, которые обращают внимание на свое здоровье, своевременно обращаются за медицинской помощью, переходят на правильный образ жизни. Учитывая стремительный темп современного человека, хорошее самочувствие– это качество людей, уважающих себя, свое время, думающих о будущем.

Здоровье – ключевой признак личного успеха. Пусть под таким девизом для вас начнется новое десятилетие!

Благополучия, радостных мгновений, гармонии в семье!

Берегите себя!