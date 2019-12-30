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Здоровье – ключевой признак личного успеха. Пусть под таким девизом для вас начнется новое десятилетие

Уважаемые югорчане, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В конце декабря принято подводить итоги. Отмечу, что достижения, с которыми подошел Окружной кардиодиспансер к финалу 2019 года, отражают высокие возможности югорского здравоохранения в целом. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра остается в числе лидеров в стране по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это итог большой планомерной работы команды профессионалов. Есть в этом заслуга и самих пациентов. Заметно увеличилось число людей, которые обращают внимание на свое здоровье, своевременно обращаются за медицинской помощью, переходят на правильный образ жизни. Учитывая стремительный темп современного человека, хорошее самочувствие– это качество людей, уважающих себя, свое время, думающих о будущем.

Здоровье – ключевой признак личного успеха. Пусть под таким девизом для вас начнется новое десятилетие!

Благополучия, радостных мгновений, гармонии в семье!

Берегите себя!


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30 декабря в 10:21, просмотров: 730, комментариев: 4


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Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
30 декабря в 11:55
Успехи сургутского здравоохранения большие. Прежде всего это высокотехнологическая медицинская помощь. Диагностика. Материальная база одна из лучших в России. Но главное - люди. С Новым 2020 годом! Счастья и здоровья всем!
tdn Alkonowa1ow
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30 декабря в 15:24
>Прежде всего это высокотехнологическая медицинская помощь
Молодой город Югры с развитой инфраструктурой. Бугага..
Дай вам бог, радость моя, не попадать в наши больницы, можно получить ушат холодной воды в лицо.
Dochimacho
не нравится
30 декабря в 16:21
Да, в Сургуте нет никакой иной медицины, отличной от медицины России. То есть никакой. Спросите как работается в хирургии, НГДУ. Порой йода нет, нет перчаток для медицинского персонала. Бинты скоро стирать будут. Может уже стирают.
6xz34e
не нравится
30 декабря в 21:26
Здоровья желаем всем!Что касается медицины,необходимо заниматься профилактикой в поликлиниках.Но в них нет специалистов,к сожалению.Поэтому,очень многие нуждаются в "высокой технологии",без вариантов.В любом случае,искренне благодарим всех ,кто трудиться в самой главной и нужной профессии доктора!!!Пожелаем новых повышений зарплаты,без "фокусов"!

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