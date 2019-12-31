Бунты и строительство — чем сургутянам запомнился 2019 год

Ну и год выдался! Сплошные протесты. В Париже бунтовали в жилетах, в Гонконге – с зонтиками, в Екатеринбурге ломали заборы, а в Москве бросали пластиковые стаканчики. Даже всегда апатичный Сургут охватила волна митингов: протестовали проблемные дольщики, голодали молодые мамы, лишенные субсидий, а жители западного района обнимали лес, пытаясь спасти его от вырубки под автовокзал.

Но было и много созидательного. Дороги ремонтировали и строили. Закладывали парки и скверы. Взялись за благоустройство набережной Саймы рядом с университетом. Начали строительство центральной площади города. И даже открыли новый мост в сквере Старожилов, что собирались сделать три года!

Что год грядущий нам готовит?

Поживем – увидим.