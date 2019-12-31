Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающими Новом годом и Рождеством!

Переворачивается еще одна страница календаря. Мы снова полны радостных предвкушений и светлых надежд.

Это праздники, которые всегда ассоциируются со сказкой и чудесами. Поэтому хочу пожелать вам в эти предновогодние дни сказочного настроения, а в новом году – ярких событий и исполнения всех желаний, которые вы загадаете под бой курантов.

Пусть всё хорошее, что было в Вашей жизни в году уходящем, сохранится и приумножится. Пусть год грядущий будет для Вас удачным и плодотворным, оправдает все Ваши ожидания! Пусть подарит только радость от новых успехов и побед, счастье и взаимопонимание! Пусть он принесет всем нам мир, благополучие и процветание!

Крепкого здоровья, вам, дорогие земляки, сил и энергии для достижения новых высот в наступающем 2020 году!