Поздравляю всех жителей Сургута и Югры с наступающим Новым годом и Рождеством!

Череда новогодних праздников дарит нам волшебную симфонию чудес. Желаю, чтобы ваши самые заветные надежды и мечты сбылись! Пусть гармоничная цифра 2020 принесет в ваш дом праздничную атмосферу и мелодию волшебства, подарит новые счастливые события! Благополучия вашим семьям, процветания и стабильности в делах. Берегите друг друга, дарите близким яркие эмоции, музыкальные подарки, которые хранят душевную теплоту сотен талантливых рук. С праздником, дорогие земляки!

Всегда рады видеть вас в числе гостей Сургутской филармонии!