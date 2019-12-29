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О повышении бдительности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству

фото newsbel.by
фото newsbel.by

С целью профилактики террористических угроз и усиления антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, убедительно просим вас:

1. Повысить личную бдительность в местах проживания с целью выявления подозрительных лиц и лиц, проживающих без регистрации, лиц, представляющихся сотрудниками социальной сферы, экстренных служб, не имеющих соответствующих удостоверений, лиц, представляющихся беженцами, погорельцами, закупщиками, распространителями различных товаров, а также помещений и предметов, нуждающихся в дополнительной профессиональной проверке.

2. Настоятельно рекомендуем обращать внимание на открытые двери в подвальные и чердачные помещения, принять меры по недопущению свободного проникновения в подъезды жилых домов.

3. В случае обнаружения подозрительных предметов (автомашин, бесхозных сумок, рюкзаков, пакетов и др.):

- не прикасайтесь к перечисленным предметам;

- постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей;

- разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность;

- немедленно сообщите об обнаруженных подозрительных предметах в УМВД России по городу Сургуту, МКУ «ЕДДС города Сургута» по телефонам:

Дежурная часть УМВД России по городу Сургуту: 02, 102

МКУ «ЕДДС города Сургута»: 112

Обращаем внимание жителей на то, что лица, уличенные в умышленной дезинформации (анонимных звонках), привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.


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29 декабря в 10:07, просмотров: 716, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
29 декабря в 16:32
Надо же.
Целый аппарат.
Дармоедов

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