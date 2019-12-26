​Три дефолта у Utair и чуть не проданный аэропорт Сургута, перед которым маячит реконструкция. Итоги 2019 года в авиации

Уходящий год для главного авиаперевозчика Югры – авиакомпании Utair – был критическим. Компания допустила три дефолта по кредитам, чуть не продала свой контрольный пакет акций сургутского аэропорта и сейчас отбивается от исков о банкротстве. СИА-ПРЕСС вспомнил, какие страсти пережила авиационная сфера в Сургуте в 2019 году, и предположил, что будет дальше.

Год начался тревожно: в конце декабря 2018 года стало известно, что Utair не планирует выплачивать проценты по двум семилетним кредитам. Один из них – на 15,3 млрд рублей – выдан синдикатом банков, другой – на 17,4 млрд рублей – относится к «Сбербанку», и еще на авиакомпании висит долг в 23,7 млрд рублей на 12 лет, где ставка символическая – 0,01 процента.

Отказавшись платить проценты, топ-менеджмент Utair вызвал негодование кредиторов, но сохранил авиакомпанию. Формулировка была такая: «мы эти деньги направляем на операционную деятельность». Тогда эксперты сравнили ситуацию с печальной судьбой «Трансаэро» – эта компания выплачивала долги, но в итоге осталась без денег на полеты, поэтому обанкротилась.

Нельзя сказать, что такой исход не грозил авиаперевозчику из Югры – с весны на него сыплются иски о банкротстве, но пока только от мелких подрядчиков или банков, не имеющих крупных претензий (например, «МТС-Банк» с требованием обанкротить Utair из-за долга в 16,1 млн рублей). От них компания благополучно отбивается, а вот реально судьбоносным было решение крупных кредиторов.

А оно принималось в условиях, когда компания в июне 2019 года объявила о втором дефолте по процентам (забегая вперед – 20 декабря Utair заявил о третьем отказе выплачивать эти деньги). В прессе то и дело появлялись гневные комментарии представителей кредитных организаций, которые грозились перевозчику всеми карами, но ключевое решение объявил Сбербанк: его президент Герман Греф заявил о том, что главный госбанк принял план финансового оздоровления должника и не будет давить с требованием выплат.

«Я думаю, что банки по большому счету свое получили – предыдущими выплатами или страховками, и теперь возмущаются только мелкие игроки, которые хотят, чтобы крупные выкупили у них долг Utair. Мне кажется, на данный момент компании ничего не угрожает, но что будет дальше – неизвестно», – считает знакомый с ситуацией эксперт.

«Utair – это главная социальная авиакомпания России. Только она летает там, в регионах, где не летает никто, включая «Аэрофлот». Поэтому, я думаю, в руководстве страны понимают, что России необходимы сильные внутренние перевозки, поэтому не допустят банкротства Utair», – в разговоре с СИА-ПРЕСС высказался председатель фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смолин.

Пока ситуация такова: главный перевозчик Югры как минимум прожил критические для всех проблемных авиакомпаний месяцы 2019 года – январь и сентябрь (в эти периоды пиковые нагрузки, сопровождающиеся пиковыми затратами на операционную деятельность), а по итогам трех кварталов Utair отчиталась о прибыли в 1 млрд рублей. За аналогичный период 2018 года у нее был убыток в 1,9 миллиарда.

Но в публичных выступлениях руководство авиакомпании воздерживается от излишнего позитива. Так, гендиректор Андрей Мартиросов даже не фоне некоторой прибыли заявлял о негативных прогнозах развития отрасли «из-за низких темпов роста ВВП, сохраняющихся валютных и топливных рисков».

Его слова справедливы: только за восемь месяцев 2019 года общие убытки всех авиакомпаний России составили 40 млрд рублей, в то время как за весь 2018 год перевозчики потеряли 36 млрд рублей. И это несмотря на более чем 10-процентный прирост пассажиропотока.

Если говорить про обратную сторону авиации – ситуации в «Аэропорт Сургут», то компания в этом году чуть не была продана. Сейчас контрольный пакет акций (56 процентов) находится в руках Utair, и весной в федеральной прессе появилась информация, что часть этих ценных бумаг авиакомпания может реализовать на рынке для покрытия долгов. По некоторым данным, был и заинтересованный покупатель – группа «Новапорт» миллиардера Романа Троценко (примечательно, что в 2018 году 20 процентов акций купил конкурент «Новапорта» – «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга). Но недавно стало известно, что Utair вариант продажи актива в экономической столице Югры не рассматривает.

Между тем перед сургутским аэропортом по-прежнему маячит призрак реконструкции (разговоры об этом, правда, уже идут несколько лет). Как рассказали источники СИА-ПРЕСС в администрации Сургута, в начале декабря прошло заседание совета директоров компании вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой, и там было принято решение – Фонд развития Югры к 30 апреля 2020 года презентует три концепции реконструкции аэропорта. Их примерные параметры таковы: 1) расширение существующего аэровокзального комплекса; 2) снос нынешнего аэропорта и строительство на его месте нового; 3) создание нового и очень мощного аэровокзального комплекса на новом месте (по слухам, этот вариант наиболее симпатичен губернатору).

В итоге можно констатировать, что 2019 год для авиационной сферы, касающейся Сургута, прошел на «крутом вираже». Главная авиакомпания чуть не вылетела с рынка, аэропорт мог быть продан одному из олигархов, но в итоге на этом фронте сохранился статус-кво.