Дума с Газпромом и Сургутнефтегазом

На siapress.ru вышла статья Дмитрия Щеглова, где он высказал мнение, что депутаты городской думы, отправленные в парламент по разнарядке от градообразующих предприятий, скорее мешают городу, чем помогают ему. Альтернативную точку зрения высказал депутат Алексей Кучин (с слову, на момент избрания — работник ООО «Газпром переработка»). Публикуем его комментарий полностью.

Ситуации, когда кого-то против его воли запихивают в депутатское кресло, или кто-то неудачно вытащил короткую спичку, недопустимы. Тут я полностью согласен с Дмитрием. Депутат должен быть мотивирован работать. К остальным же тезисами постараюсь обозначить антитезы.

Во-первых, почему представительство в думе может быть выгодно крупным компаниям. Действительно, нет у «корпораций» значимых земельных интересов в черте города, да и на бюджетные средства они не замахиваются (а бюджет и земля — это главные ресурсы, контролируемые думой). Но эти компании заинтересованы в комфортной жизни своих сотрудников и стабильной работе городской инфраструктуры. Как удержать квалифицированного работника у себя на предприятии, если его ребенок не может получить качественное образование, его семья ютится в ветхом жилье, он каждый день добираться до работы по разбитым дорогам, страдает от отключения тепла и электричества и т.д. и т.п. Комфортные условия проживания — важный бонус для привлечения и удержания кадров, чай мы не вахтовый поселок. Социальная стабильность и надежная инфраструктура – это хорошо для бизнеса, тем более крупного.

Во-вторых, почему это должно быть выгодно городу. Муниципальная дума является представительным органом. Здесь каждый депутат представляет интересы вполне конкретных людей.

Так получилось, что половина избирателей нашего города работают в «корпорациях», и логично предположить, что их интересы должны быть ближе человеку из того же рабочего коллектива, чем условному бизнесмену или безработному. На этом уровне власти депутаты должны заниматься не столько политикой, идеологией или глобальными экономическими преобразованиями, а решением вполне конкретных проблем своего избирательного округа и общегородских вопросов. То есть быть максимально в теме, что волнует горожан, и что происходит с городом.

Не секрет, что «корпорации» активно помогают решать социальные вопросы в нашем регионе. Если есть человек, одновременно отлично разбирающийся в городских проблемах, и при этом способный обозначить внутри «корпорации», где ее помощь будет более эффективна — то это может принести ощутимую пользу городу. «Корпорация» также будет заинтересована оказывать поддержку.

Есть еще один неочевидный довод — человек, успешно работающий в «корпорации», вряд ли будет ангажирован решать вопросы с землей или бюджетными деньгами в чьих-то корыстных интересах.

В-третьих, по поводу оппозиции. Дескать, не будет корпораций — их место сразу займут представители разных партий. Для начала нужно напомнить, что сам факт работы в «корпорации» ничего не гарантирует – достаточно посмотреть на предыдущие выборы. Только я могу вспомнить десяток кандидатов из крупных компаний, не прошедших в думу.

Но главный довод здесь довольно простой — банальная математика. Если у нас есть партия А, имеющая поддержку 50 процентов населения и партии Б и В, имеющие по 25 процентов поддержки, то при одномандатной системе выборов мы должны получить 100% мандатов у партии А. Ибо в каждом из округов кандидат от партии А будет иметь по умолчанию рейтинг выше. Так что вопрос представления партий (вынося за скобки личности кандидатов) – аспект избирательной системы и текущих рейтингов партий, «корпоративная» принадлежность тут значительного влияния оказывать не может.

Опять же — никто не будет против, если умный и инициативный бизнесмен или дворник хочет в думу, согласовывает свое выдвижение с населением и получает (или не получает) поддержку — это нормальный процесс. Главное, чтобы интересы избирателей были выше соблазна пролоббировать выделение земли под застройку родной компанией или получение муниципального контракта на уборку улиц нанометлой.

Обе точки зрения имеют место быть, а истина, она как всегда где-то посередине.