​Дума без Газпрома и Сургутнефтегаза

Продолжим разговор на мою любимую тему «make duma great again», и эта глава — одна из самых сложных и спорных. Я уверен, что думе Сургута и всему городу будет лучше, если крупные градообразующие компании перестанут в форме разнарядки направлять в местный парламент своих представителей. Сразу подчеркну: я говорю о ситуации, когда после совещания в «Единой России» градообразующие предприятия направляют n-ое количество кандидатов от себя, потому что «попросили».

Начнем с простого: почему самим грандам бизнеса это не надо. Потому что для них заниматься внутренним отбором кандидатов, обеспечением их избирательных кампаний (как деньгами, так и адмресурсом — где-то это агитация, где-то сгон работников на голосование) — какая-то глупая и бессмысленная нагрузка.

Объективно: что получают уважаемые «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром переработка» или «Сургутнефтегаз» от присутствия их депутатов в думе города? Ничего. От слова «совсем». Никаких финансовых интересов или, например, земельных, которые нельзя было бы отработать простым бюрократическим путем или даже при помощи «телефонного права», – ничего. Вспомните, когда в последний раз вы могли сказать: «О, а тут вот нефтяники / газовики решили свой больной вопрос через думу, глядите, какие молодцы». Если вспомнили — пишите в комментариях, подискутируем на эту тему.

На самом деле, судя по некоторым слухам, гранды вроде как приходят к мыслям и выводам, которые я описал выше. Понятно, что Переработка ввиду переезда не будет двигать своих эмиссаров в новую думу, а Трансгаз и нефтяники, как рассказывают, крепко думают. Так что в 2021 году могут быть перемены.

И вот мы подошли к более сложному пункту: почему отсутствие делегатов Газпрома и СНГ по единороссовской разнарядке в думе хорошо для города. Тут придется зайти с другой стороны.

Откровенно говоря, толпы нефтяников и газовиков в парламенте нужны только администрации Сургута, которая вместе с депутатами образует муниципальную ячейку партии власти. Чиновникам хотят работать с относительно контролируемой и договороспособной думой. Вот и все. Следовательно, если не будет тех 10-12 человек (почти половина состава), которых в парламент выдвигают и проводят корпорации — этим придется заниматься главе и его команде.

Найти в городе новый десяток достаточно активных и авторитетных людей, которые могут пойти в думу, причем под явно слабеющим флагом «Единой России» (гляньте на Москву с ее «самомедвеженцами»), финансировать и организовывать их кампанию, причем в виде дополнительной нагрузки к текущим проблемам — это дело сложное.

Проще говоря, если гранды откажутся выставлять своих людей в думу, то для городской власти нагрузка по ведению кампании усилится практически в два раза, при этом же усилится конкуренция — на покинутые нефтяниками и газовиками участки рванет системная и несистемная оппозиция, а также просто активные граждане, увидевшие проблеск света в окне возможностей. С высокой долей вероятности это будет значить, что в думе Сургута появится оппозиция. Не в потешном виде одного человека (раньше — Анатолий Вац, сейчас — Евгений Барсов), а помощнее — на 5-6, а то и целых 7-8 мандатов.

Сомневаюсь, что оппозиции удастся на этом этапе существенно потрепать большинство «Единой России», но как минимум увеличить свое представительство, а при фантастическом сценарии – посягнуть на «квалифицированное большинство», которое в нашей думе составляет 17 человек, и им принимаются, например, бюджет и изменения в устав. Для прекращения этой монополии «ЕР» другим партиям нужно как-то урвать девять мандатов.

В любом случае это – совсем иной политический ландшафт и другая жизнь. Партийная конкуренция или хотя бы достаточно громкие депутаты, которые не будут бояться громко орать на каждом углу о странных задумках власти — это всегда лучше, чем отсутствие оных.

Коллеги по редакции оппонируют мне: уход из думы конкретно «Сургутнефтегаза» чреват если не исчезновением, то ослаблением условной политической «крыши», которая незримо витает над городом и своим веским мнением оберегает его от всяких сомнительных операций, вроде передачи теплосетей в концессию (говорят, что СНГ против этой идеи). Возможно, это так.

Но давайте объективно. Количественно депутатов-нефтяников в думе явно недостаточно, чтобы своей коалицией что-то изменить. Качественно — неужели у «Сургутнефтегаза» нет иных способов донести и отстоять свою принципиальную позицию по какому-то вопросу, кроме как через думу? Опять же — как правило, самую яркую позицию, которая оппонирует власти в спорных вопросах, выражают выходцы «Сургутнефтегаза», но не его кадровые сотрудники (которые не факт что вернутся в компанию после думы) — председатель Надежда Красноярова и вице-спикер Артем Кириленко.

Итого. Градообразующие предприятия, при всем уважении к ним, делают Сургуту медвежью услугу, соглашаясь отправлять своих депутатов-разнарядников в думу. Их представители редко выделяются активностью, зачастую излишне комплиментарны, а их места могли бы занимать реально будущие сильные политики и городские управленцы, которые сейчас не обладают ресурсом выиграть выборы у СНГ или Трансгаза.

Опять же — никто не будет против, если умный и инициативный нефтяник или газовик хочет в думу, и согласовывает (или не согласовывает) свое выдвижение с начальством и получает (или не получает) поддержку — это нормальный процесс. Но когда все поделено между структурами, и они среди своих работников тянут спички, кто пойдет отсиживать пятилетку, и пришедший в думе нажимает только кнопку «за» и берет слово два раза за весь срок — зачем это надо? Это только вредит городу.