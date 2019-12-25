​Переселение из аварийного жилья, строительство соцобъектов и благоустройство поселений: глава Сургутского района подвел итоги года

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел итоговую пресс-конференцию. В беседе с журналистами он не только похвалился высокими результатами, но и рассказал о проблемных вопросах. Приоритетными темами в отчете главы стали переселение из аварийного жилья, рекордное благоустройство в поселениях, строительство социальных и коммунальных объектов.

Аварийное жилье

467,9 тысяч квадратных метров непригодного жилья находится в Сургутском районе, в том числе 220 тысяч квадратных метров аварийного. По словам главы, это наибольшие показатели в Югре — 21 процент всего ветхого жилфонда округа расположен в муниципалитете. В 2019 году на улучшение жилищных условий из бюджета Югры и Сургутского района было выделено 1,57 млрд рублей. На эти средства было расселено около 33 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Так из аварийных домов в капитальное жилье переедут более 1 000 человек, им предоставят свыше 24 тысяч квадратных метров.

Дороги

В этом году была завершена реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в Белом Яре. Также уже начато строительство автомобильной сети в микрорайон Гидронамыв, на которую будет выделено 484 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2020 году в Сургутском районе планируют крупный ремонт и строительство транспортных сетей. На эти цели в следующем году из бюджета муниципалитета выделят рекордные 250 млн рублей. Общая сумма необходимая для ремонта и строительства в транспортной сфере составляет порядка 1,3 млрд рублей. Объем отремонтированных дорог при этом на ближайшие три-четыре года составит около 230 тысяч кв. м.

По словам главы Сургутского района, крупные траты позволят начать комплексный ремонт дорог с охватом всех поселений, вместо залатывания ям. В проект бюджета на следующий год принималась информация по проблемным территориям от глав поселений. В перечень вошли более 25 объектов из всех 13 поселений.

Коммунальные и социальные объекты

Трубецкой также напомнил, что продолжается реконструкция водоочистного сооружения в Лянторе. В следующем году планируется введение в эксплуатацию этого объекта. «Мы начинали строить ВОС самостоятельно, но в этом году объект был включен в адресную инвестиционную программу, благодаря которой из бюджета Югры выделили 120 млн рублей. Для нас это большое подспорье, поэтому, я думаю, получится сдать его досрочно, и в 2020 году уже сооружение начнет работу», — пояснил глава поселения.

Помимо этого, чиновник рассказал, что детский сад на 300 мест в Нижнесортымском готов на 93 процента. Его введение планируется в первом квартале следующего года — эти сроки на год опережают прописанные в контракте.

С опережением на четыре месяца планируют достроить и детский сад в Солнечном. Ориентировочной датой введения объекта сейчас называют август 2020 года.

«Сейчас происходит процедура выкупа спортивного комплекса в Угуте. Недавно ездили, видели его. Окончены строительно-монтажные работы в центре единоборств в Солнечном, ввод состоится в начале следующего года. Высокая степень готовности по многофункциональному центру с киберареной в Барсово», — рассказал глава о строительстве спортивных объектов.

Благоустройство

В 2019 году рекордная сумма в Сургутском районе была выделена на благоустройство поселений — 125 млн рублей. При этом 76 млн рублей — обустройство общественных территорий, а порядка 49 — дворовые территории. Стоит отметить, что на эти деньги в Солнечном, Барсово и Белом Яре появилось художественное освещение.

В следующем году на благоустройство будет затрачено около 150 млн рублей.